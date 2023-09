Unimot nabędzie udziały w niemieckiej rafinerii? Grupa nie wyklucza ekspansji na kraje ościenne

Analizy potencjalnych projektów, rozszerzających łańcuch wartości, nie wykluczają ekspansji grupy na kraje ościenne - poinformowała PAP Grupa Unimot w odpowiedzi na pytanie PAP dotyczące zainteresowania spółki zakupem niemieckiej Rafinerii Schwedt.

Odnosząc się do nieoficjalnych medialnych informacji o zainteresowaniu nabyciem udziałów w Rafinerii Schwedt Unimot przekazał PAP, że "wszystkie analizy scenariuszowe potencjalnych projektów, mających na celu rozszerzanie łańcucha wartości, nie wykluczają ekspansji zagranicznej grupy na kraje ościenne, w zależności od sytuacji rynkowej i geopolitycznej".

Wskazano, że kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i źródeł przychodów. "Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest sukcesywne poszerzanie łańcucha wartości. Tylko w 2023 r. grupa skutecznie zrealizowała szereg projektów w obszarze fuzji i przejęć, dzięki którym ten łańcuch został już rozszerzony, w tym, między innymi, przejęła: dziewięć terminali paliwowych (Unimot Terminale), dwa zakłady produkcji asfaltu (Unimot Bitumen), spółkę działającą w obszarze logistyki kolejowej (Olavion), spółkę zajmującą się paliwami lotniczymi (Unimot Aviation) oraz spółkę działającą w obszarze obrotu paliwami stałymi (Unimot Commodities)" - przypomniała Grupa Unimot.

Zaznaczono, że w Grupie Unimot na bieżąco analizowane są pojawiające się okazje rynkowe, które mogłyby wpisywać się w realizację wyżej wymienionego celu strategicznego. "Obecnie nie ma jednego sprecyzowanego kierunku dywersyfikacji biznesu lub projektu, który byłby na takim etapie zaawansowania, aby można było na jego temat przekazać informacje niewprowadzające w błąd opinii publicznej. Wszystkie projekty znajdują się w fazie szczegółowych analiz. Zgodnie ze standardami o znaczących działaniach grupa odpowiednio informuje" - stwierdzono w oświadczeniu.

We wrześniu ubiegłego roku rząd Niemiec przejął kontrolę nad niemieckim oddziałem rosyjskiej firmy paliwowej Rosnieft, posiadającej m.in. pakiet kontrolny w niemieckiej rafinerii PCK Schwedt. Do Rosnieftu należy w Niemczech 12 proc. przemysłu rafineryjnego, w tym m.in. 54,17 proc. udziałów w rafinerii PCK Schwedt - najważniejszym dostawcy produktów naftowych dla Berlina i Brandenburgii. Udziałowcami Rafinerii Schwedt są bowiem: Rosneft Deutschland GmbH - 37,5 proc., Shell Deutschland Oil GmbH - 37,5 proc., oraz AET Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft mbH - 25 proc.(Rosneft Refining & Marketing GmbH i Eni Deutschland GmbH). Ropa do rafinerii jest dostarczana z Rosji przez Polskę rurociągiem Przyjaźń; jego operatorem jest Grupa PERN.

Unimot to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną. Spółka buduje też sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA. Według danych POPiHN, AVIA w po siedmiu miesiącach 2023 r. miała 122 stacje paliw podczas gdy na koniec 2022 r. było ich w tej sieci 106. Od marca 2017 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Unimot to też największy niezależny importer paliw w Polsce.

7 marca 2023 r. Grupa Unimot podpisała umowę zakupu 90 proc. udziałów w spółce Olavion, działającej w branży transportu kolejowego. Spółka podkreślała wówczas, że to kolejny krok do rozszerzania infrastruktury kolejowej, tym samym uzupełnienia łańcucha wartości grupy w obszarze logistyki.

Grupa Unimot w kwietniu 2023 r. kupiła 75 proc. udziałów spółki Partners4Sky, która jeszcze w 2021 roku zajmowała się tankowaniem samolotów na lotnisku w Krakowie i Katowicach. Działa ona pod nazwą Unimot Aviation.

4 lipca br. spółka podpisała umowę przyrzeczoną zakupu 80 proc. udziałów spółki P2T, prowadzącej działalność logistyczno-handlową w branży surowców energetycznych. Dodano, że w ramach Grupy spółka będzie działać pod nową nazwą – Unimot Commodities.

Jak podał wówczas Unimot przedmiotem działalności zakupionej przez Grupę Unimot spółki jest obrót surowcami energetycznymi, w tym biomasą i węglem, zakup frachtu morskiego i lądowego, a także nadzór nad dostawami na morskich i lądowych przejściach granicznych.(PAP)

