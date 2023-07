Producent Domestosa i Liptona "sponsorem wojny". Ukraina wpisała koncern na czarną listę

Unilever – właściciel m.in. marek Domestos, Algida, Lipton, Knorr, Rama czy Saga – został wpisany na listę „międzynarodowych sponsorów wojny” przez Ukraińską Narodową Agencję ds. Zapobiegania Korupcji – informuje Business Insider.

Jak wynika z ukraińskich danych, Unilever w dalszym ciągu zatrudnia w Rosji 3 tys. osób. W 2022 r. rosyjski oddział zapewnił koncernowi 2 proc. z 8 mld euro zysku netto. W tym okresie obroty firmy na rosyjskim rynku przekroczyły 60 mln euro.

– Umieściliśmy tę firmę na liście międzynarodowych sponsorów wojny, ponieważ ich setki milionów w podatkach wpływających do rosyjskiego budżetu pomagają finansować wojnę – mówi Oleksandr Nowikow, prezes Ukraińskiej Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji.

W 2022 r. wzrósł także zysk rosyjskiego oddziału koncernu. Wyniósł on 9,2 mld rubli (ok. 108 mln euro), co oznaczało wzrost o blisko 93 proc. r/r. Wpływy do rosyjskiego budżetu z tytułu podatków uiszczanych przez rosyjski oddział Unilvera wyniosły 50 mln dolarów.