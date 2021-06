Unijny Certyfikat COVID już dostępny w aplikacji mObywatel

Finlandia luzuje obostrzenia na granicach. Podróż z Polski już bez kontroli

Od poniedziałku łatwiej jest przyjechać do Finlandii z krajów UE. Chociaż fińskie władze będą kontynuować kontrole jeszcze do 11 lipca, ale nie dotyczą one obecnie podróży z Polski, a także Węgier, dla których przywrócono "wolny ruch graniczny".