"Unijne obywatelstwo" coraz bliżej? Parlament Europejski przyjął raport

PE przyjął w środę sprawozdanie hiszpańskiej europosłanki Maite Pagazaurtundua z liberalnej frakcji Renew, dotyczące "unijnego obywatelstwa". Raport wzywa państwa członkowskie UE i instytucje unijne do umożliwienia obywatelom pełniejszego korzystania z praw przewidzianych w traktatach, takich jak ochrona konsularna czy głosowanie w wyborach lokalnych.

fot. Robsonphoto / / Shutterstock

Postuluje również harmonizację zasad przyznawania i odbierania obywatelstwa w poszczególnych krajach UE.

"Musimy zająć się zarówno negatywnymi konsekwencjami, wynikającymi z fragmentacji i różnego stosowania europejskiego prawodawstwa, dotyczącego obywatelstwa UE przez państwa członkowskie, jak i wszystkimi formami nierówności i dyskryminacji, występującymi podczas korzystania z praw obywatelskich oraz wyeliminować przeszkody i stare lub nowe luki - cyfrowe lub nie - w korzystaniu z obywatelstwa UE" - czytamy w raporcie.

Zdaniem jego autorki, "obywatelstwo UE obejmuje wspólną europejską tożsamość demokratyczną oraz związane z nią szczególne prawa, obowiązki i wolności obywatelskie", a w związku z wyzwaniami XXI wieku "budowanie obywatelstwa UE musi iść naprzód, uznając potencjał innowacji cyfrowych i potrzebę zrównoważonego podejścia do złożoności, generowanej przez globalizację i nowe technologie".

Raport przede wszystkim zawiera wezwanie do państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych do pełnego wdrożenia istniejących dyrektyw w sprawie praw wyborczych obywateli mieszkających poza swoim państwem. Wzywa też Komisję Europejską do "bezzwłocznego przedstawienia wniosku w sprawie aktualizacji i ulepszenia dyrektywy o ochronie konsularnej, w tym poprzez przyznanie delegaturom UE bardziej aktywnej roli w udzielaniu pomocy niedostatecznie reprezentowanym obywatelom UE".

W sprawozdaniu podkreślono, że "brak jednolitości w przepisach państw członkowskich, dotyczących nabywania i utraty obywatelstwa krajowego, doprowadził do różnic w odniesieniu do nabywania i utraty obywatelstwa UE oraz że różnice te doprowadziły w niektórych przypadkach do naruszenia zasad i wartości UE".

W związku z tym Pagazaurtundua postuluje położenie kresu wszelkim programom krajowym, które "prowadzą do nabycia ich obywatelstwa i wiążą się z bezpośrednią lub pośrednią sprzedażą i nadużywaniem obywatelstwa UE".

Jednocześnie hiszpańska europosłanka zachęca państwa członkowskie "do dostosowania istniejących lub stworzenia nowych programów szkolnych w celu nauczania historii Europy i Unii Europejskiej oraz jej funkcjonowania, aby promować aktywne obywatelstwo i wspólne wartości europejskie oraz zwiększyć świadomość wartości dodanej bycia Europejczykiem i obywatelem UE". Proponuje też rozważenie wprowadzenia europejskiej "karty obywatelskiej, która mogłaby na przykład ułatwić korzystanie z praw obywatelskich i głosowanie w wyborach europejskich".

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 437 posłów, przeciw - 158. 41 wstrzymało się od głosu.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

