Unijne miliony na „eko” projekty. Kto może liczyć na dotację?

Zbliża się kolejna ogromna pula pieniędzy dla firm z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Największe szanse na dotacje będą mieć projekty stawiające na nowoczesne, ekologiczne, walczące ze szkodliwymi skutkami zmiany klimatu usługi oraz produkty. Sprawdź, na jakie rozwiązania przyznawane były już środki.

fot. Miha Creative / / Shutterstock

Nadchodzi „nowe” rozdanie Funduszy Europejskich na innowacje. Budżet programu na dotacje dla firm to ponad 4,4 mld euro. Największy nacisk przy ocenie wniosków położony będzie na tzw. zieloną i cyfrową transformację. Produkty i usługi wspierające walkę z negatywnymi zmianami klimatu to poszukiwane rozwiązania. Firmy stające w szranki z globalnym ociepleniem, ukierunkowane na eko-innowacje i innowacje cyfrowe otrzymają dodatkowe punkty w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

„Eko” i cyfrowe innowacje, czyli co? Najkrócej można nazwać je projektami, które wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Czasem mogą być to proste rozwiązania. Ich przykładem jest start-up mTap Smart City, który stworzył inteligentne oprogramowanie do zarządzania oświetleniem ulicznym. System umożliwia zaprogramowanie poziomu jasności lampy w zależności od warunków zewnętrznych. Takie działanie ogranicza zużycie energii elektrycznej oraz zmniejsza ślad węglowy. Narzędzie zbiera dane dotyczące poboru prądu – te z kolei umożliwiają wybór optymalnej taryfy energetycznej. Projekt otrzymał dotację na blisko 1 mln zł z programu Polska Wschodnia.

Innym przykładem rozwiązania, które otrzymało dotację z Funduszy Europejskich na prototyp i prace badawczo-rozwojowe nad produktem jest Swapp!. Firma opracowała stację do napełniania wielorazowych opakowań produktami płynnymi oraz suchymi. Każdy refillomat posiada również butelki oraz papierowe torebki dla osób, które nie zabrały ich ze sobą. Butelkę na płynne produkty można napełnić ok. 30 razy i myć w zmywarce. Pojemniki dostępne są w różnych rozmiarach. Podobnie jest w przypadku refillomatu z makaronem – kupujący może wybrać niestandardowe ilości produktu np. 250 i 350 gramów. Jak podkreślają pomysłodawcy, dzięki temu można kupić dokładnie tyle makaronu, ile potrzebujemy w danej chwili w myśli idei niemarnowania żywności.

Nowe konkursy dla firm na dotacje na innowacje zadebiutują w pierwszym kwartale 2023 r., wynika z zapowiedzi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort potwierdził, że kontynuowany będzie także program Polska Wschodnia i rozszerzony o województwo mazowieckie (z wyjątkiem Warszawy i otaczających ją powiatów). Wszystko wskazuje na to, że nabór wniosków wystartuje w drugiej połowie przyszłego roku.

W pierwszej kolejności wyłaniani są operatorzy tzw. Platform Starowych. Są one pierwszym etapem starania się o środki pieniężne z programu Polska Wschodnia. Pomysłodawcy startupu, którzy chcą ubiegać się o dotacje, muszą przejść inkubację w Platformie Startowej. Następnie można składać wnioski o środki z Funduszy Europejskich. Na ten moment czekamy na szczegóły dotyczące dat rozpoczęcia wyboru operatorów.