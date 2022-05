Unijna mapa dla podróżnych. Co kraj, to sankcje

fot. www.sanctionsmap.eu / / Unia Europejska

Unijna mapa świata z wyszczególnionymi krajami, na które nałożono sankcje czy inne obostrzenia. Oczywiście obecnie najwięcej ma ich Rosja. Ale są i inni, tj. Bośnia i Hercegowina. Warto przed urlopem sprawdzić lokację, do której się wybieramy.

"Mapa sankcji UE" zbiera w jednym miejscu wszystkie zakazy czy ostrzeżenia dla podróżnych. Dzięki niej wszyscy, zarówno państwa, jak i osoby prywatne, mogą zobaczyć, z jakimi trudnościami czy niebezpieczeństwem może wiązać się ich wyjazd.

Obecnie wyróżnione na mapie państwa to: Rosja, Białoruś, Ukraina, Chiny, Koreańska Republika Ludowo - Demokratyczna, Nikaragua, Wenezuela, Gwinea, Mali, Tunezja, Linia, Sudan Południowy, Republiki Środkowoafrykańskie, Kingo, Zimbabwe, Somalia, Jemen, Irak, Syria, Bośnia i Hercegowina, Turcja, Iran, Afganistan i Birma. Najostrzejsze restrykcje dotyczą, co nie powinno być zaskoczeniem, Rosji, Białorusi, Korei Północnej i Syrii. Turyści mogą się dokładnie dowiedzieć, na czym one polegają, najeżdżając kursorem na interesującą ich ikonę, która rozwinie się po kliknięciu na dane państwo.

Mapa jest regularnie aktualizowana.

aw