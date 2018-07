Unia wraca do domów. Wyjazdy z Wielkiej Brytanii jak w 2008 roku

Magnes, jakim przez lata była dla obcokrajowców Wielka Brytania, jeszcze nie przestał działać. W kraju nadal osiedla się więcej osób, niż z niego ubywa. Jednak różnica pomiędzy imigrantami a emigrantami z krajów UE jest najmniejsza od pięciu lat, a liczba wyjazdów sięga wyników z 2008 roku.

W całym 2017 roku w Wielkiej Brytanii zamieszkało o 282 tysiące więcej osób, niż się z niej wyprowadziło – podało brytyjskie Office for National Statistics. Łącznie w 2017 roku w kraju zamieszkało około 630 tysięcy imigrantów, podczas gdy liczba emigrantów wyniosła 349 tysięcy. Chociaż nadal migracja netto (różnica pomiędzy liczbą imigrantów a emigrantów) jest dodatnia, jej poziom spadł i jest dziś blisko wyników z września 2014 roku.

Z szacunków ONS wynika, że nadal więcej obywateli krajów UE osiedla się w Wielkiej Brytanii, niż ją opuszcza. Ostatni kwartał wykazał, że różnica wynosi blisko 100 tysięcy (240 tysięcy imigrantów wobec 139 tysięcy emigrantów). Ta liczba kurczy się od 2016 roku, sięgając dziś poziomu z 2013 roku. Skala emigracji mieszkańców Unii była w ubiegłym roku bliska poziomowi wyjazdów, jaki odnotowano w 2008 roku. Z Wielkiej Brytanii wyjechały wtedy 134 tysiące obywateli krajów Unii.

Zgoła odmienny trend widać w przypadku migracji obywateli krajów spoza UE. Liczniej niż obywatele krajów Unii przenosili się w zeszłym roku do Wielkiej Brytanii, jednocześnie w znacznie mniejszej liczbie ją opuszczając - skala imigracji wyniosła 311 tysięcy wobec 84 tysięcy emigrantów. Różnica definiowana jako migracja netto nie dość, że jest ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku obywateli krajów Unii, to jeszcze wykazuje odwrotny trend i rośnie, powracając do rekordowych poziomów z 2011 roku.

Zmniejsza się liczba osób wybierających Wielką Brytanię w celach zarobkowych – mimo że nadal jest to najbardziej popularny powód emigracji na Wyspy. W 2017 roku do kraju przeprowadziło się z tego względu 269 tysięcy osób. To grupa znacznie większa niż przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii na studia (191 tysięcy) lub jako partner emigranta (79 tysięcy). Z danych opublikowanych przez Brytyjczyków wynika, że wskaźnik zatrudnienia dla obcokrajowców z krajów Unii jest istotnie wyższy (81,9%) niż w przypadku imigrantów spoza krajów Unii (63%).

Jakie to nadal dobry czas na emigrację? Czy warto i jak zachęcać do powrotów Polaków, którzy karierę wolą robić za granicą?

Malwina Wrotniak