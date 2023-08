Unia Europejska wypłaciła Ukrainie kolejne 1,5 mld euro pomocy makrofinansowej

Wspieramy Ukrainę w jej wysiłkach na rzecz odbudowy i utrzymania państwa; we wtorek wypłaciliśmy Kijowowi kolejne 1,5 miliarda euro; dalsza pomoc nadejdzie w tym roku i w kolejnych latach - napisała na platformie X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Productive meeting with @ZelenskyyUa



We discussed Ukraine’s progress on the EU path as well as our continued support in the face of Russia’s aggression.



We’ll continue working together to bring Ukraine’s grain to world markets and to provide economic assistance. pic.twitter.com/jwVItCjlyX