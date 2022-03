Unia Europejska formalnie przyjęła nowe sankcje wobec Rosji

Analitycy Pekao: Do końca roku koszt przyjęcia uchodźców wyniesie 24 mld zł

Przyjęcie ok. 2 mln uchodźców będzie kosztowało do końca tego roku budżet państwa ok. 24 mld zł; w 2023 r. koszt będzie podobny - szacują we wtorek analitycy banku Pekao. Według nich w pierwszym roku ok. 10-20 proc. uchodźców podejmie pracę, co zmniejszy obciążenie budżetu.