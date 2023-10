Komisja Europejska pracuje nad nową dyrektywą. Jej celem jest m.in. podwyższenie stawek podatków od najbardziej zanieczyszczonych paliw: węgla, ropy i gazu. Przepisy stanowią część pakietu klimatycznego "Fit for 55".

fot. Martin Bergsma / / Shutterstock

"Fit for 55", czyli pakiet klimatyczny Unii Europejskiej, zawiera w sobie dyrektywę dotyczącą opodatkowania energii w krajach członkowskich. Według niej opodatkowanie paliwa grzewczego i prądu w UE ma odzwierciedlać ich wpływ na środowisko i zdrowie. W związku z tym celem dyrektywy o opodatkowaniu energii jest podniesienie stawek podatków dla najbardziej zanieczyszczających paliw, tj. węgla, ropy i gazu.

UE planuje podnieść podatki od "brudnej" energii

Zmianami mają być również objęte paliwa lotnicze i morskie. Według informacji opublikowanych przez Radę Unii Europejskiej pomysł polega na tym, że minimalne stawki podatku od paliwa lotniczego i morskiego będą stopniowo rosły, a paliwa zrównoważone podlegałby stawce zerowej, promującej ich użycie.

– Europejski Zielony Ład przynosi zmiany, których potrzebujemy, aby ograniczyć emisje CO2. Czyni to, uwzględniając interesy naszych obywateli i stwarzając możliwości dla naszego europejskiego przemysłu. Obecnie obowiązują przepisy mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. i cieszę się, że jesteśmy na dobrej drodze do przekroczenia tego celu. Jest to ważny sygnał dla Europy i naszych światowych partnerów, że transformacja ekologiczna jest możliwa, że Europa wywiązuje się ze swoich obietnic – skomentowało przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen cytowana przez serwis podatki.biz.

Nowa dyrektywa ws. opodatkowania energii nie jest jeszcze ukończona, ponieważ kraje członkowskie Unii Europejskiej nadal negocjują kształt szykowanych zmiany w przepisach podatkowych, podaje Komisja Europejska.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

DF