Znana marka zmieniła nazwę i logo z powodu protestów

Znana marka Uncle Ben's po ponad 70 latach zmieni nazwę swoich produktów. Powodem są m.in. protesty przeciwko rasizmowi w USA.

Uncle Ben's zmienił nazwę - od dzisiaj marka znana m.in. z oferty ryżu oraz sosów będzie nazywać się Ben’s Original. Pierwsze opakowania "nowej" wersji produktów pojawią się w sprzedaży na początku przyszłego roku.

Mars, do którego należy Uncle Ben’s, chciał odciąć się od podejrzeń o popieranie dyskryminacji na tle rasowym. W związku z tym oprócz zmiany nazwy firmy z opakowań zniknie również wizerunek czarnoskórego mężczyzny. W ostatnim czasie przez Amerykę przeszła fala protestów ruchu "Black Lives Matter", którego celem jest walka z rasizmem oraz dyskryminacją. Po zabójstwie George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych na ogólnoświatowe forum wróciła dyskusja o nierównym traktowaniu osób ze względu na kolor skóry.





We listened.

We learned.

We’re changing.



Moving forward, Uncle Ben’s will be known as Ben’s Original™.



Read our full statement at: https://t.co/xmRr7M0Yew pic.twitter.com/hjDIvoqeRe