Umowa zbożowa. Świat potępia szantaż żywnościowy Rosji

Rosja musi zaprzestać szantażu światowego bezpieczeństwa żywnościowego – napisało w poniedziałek MSZ Francji w komunikacie prasowym po zawieszeniu przez Rosję udziału w czarnomorskiej inicjatywie zbożowej. Większość krajów świata potępia cyniczne działania Rosji.

fot. Ivan Kuzkin / / Shutterstock

REKLAMA

"Rosja ponosi wyłączną odpowiedzialność za blokowanie żeglugi w tym obszarze morskim i narzuca nielegalną blokadę ukraińskich portów. Musi zaprzestać szantażu światowego bezpieczeństwa żywnościowego i ponownie rozważyć swoją decyzję” – napisało MSZ Francji.

Dodano, że "Francja będzie nadal, wraz ze swoimi partnerami, intensyfikować działania na rzecz zmniejszenia ryzyka braku bezpieczeństwa żywnościowego, dotykającego najsłabsze grupy ludności na całym świecie m.in. za pośrednictwem korytarzy solidarności UE, które odgrywają zasadniczą rolę i przetransportowały 38 mln ton zboża, które wyjechało z Ukrainy od marca 2022 roku."

Podano również, że Francja zwiększyła swoją międzynarodową pomoc żywnościową do ponad 840 mln euro na rok 2023, aby "pomóc ludności cierpiącej z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego lub niedożywienia w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę".

Minister Rau: Wszyscy zgadzają się, że nie można zostawić sprawy eksportu żywności tak, jak Rosja to zaplanowała

"Wszystkie rozmowy, które dziś przeprowadziłem, zarówno z sekretarzem generalnym jak i kolegami ministrami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, sprowadzały się do jednej rzeczy: oceny tego, czym jest dla polityki międzynarodowej ta decyzja Rosji. Muszę powiedzieć, że nikt z moich rozmówców nie miał wątpliwości, że Rosja zrobiła to, co robiła do tej pory: sięgnęła po żywność jako broń" - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau podczas briefingu prasowego po spotkaniu z Guterresem.

Jak dodał, tym razem skala działania Rosji jest bezprecedensowa, bo dotyczy praktycznie całego globu. "Jest to więc naprawdę poważne wyzwanie". Zaznaczył jednak, że pozytywnym aspektem sytuacji jest to, że wszyscy jego rozmówcy, w tym również ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, byli "absolutnie zjednoczeni" w determinacji znalezienia zastępczego rozwiązania

"Jedno nie ulega wątpliwości: tego nie można zostawić (...) Jest całkowite odrzucenie myśli, że można to zostawić tak, jak Rosja to sobie zaplanowała" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Pytany o przebieg swojej rozmowy z sekretarzem generalnym, który w poniedziałek potępił wycofanie się Rosji z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, minister powiedział, że pytał Portugalczyka o zamiary jego działań w tej sprawie.

"Odpowiedź była taka, to jest czas teraz wspólnych kolektywnych rozwiązania tych problemów - wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za dobro wspólne tego globu, bo ten problem sięgnął już takich rozmiarów" - oznajmił.

Pytany przez PAP, czy są już pomysły rozwiązań, zasugerował że jest za wcześnie, by o tym mówić. Dopytywany o to, czy w tej sprawie można liczyć na Chiny - które w poniedziałek w Radzie Bezpieczeństwa wyraziły nadzieję na powrót do inicjatywy zbożowej - odparł, że "każde państwo, jeśli będzie kierować się dobrą wolą i chęcią rozwiązania tego problemu, może brać udział w tym przedsięwzięciu".

Szef MSZ Ukrainy: Rosja powinna przestać bawić się głodem na świecie

"Wycofanie się Rosji z porozumienia doprowadzi do ponownego szybkiego wzrostu cen. To będzie mieć negatywne następstwa, w szczególności w krajach Afryki i Azji. Rosja powinna przestać bawić się głodem na świecie" - powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, cytowany przez portal Suspilne.

Dodał następnie: "Apeluję, by wszystkie kraje członkowskie ONZ zażądały od Rosji kontynuowania udziału w tym porozumieniu".

"Rosja nie może się bawić, gdy chodzi o światowe bezpieczeństwo żywnościowe" - podkreślił Kułeba.

Minister przypomniał zarazem, że Moskwa systematycznie utrudniała realizowanie inicjatywy zbożowej, na przykład zmniejszała liczbę inspekcji statków do 11 dziennie.

Zełenski: Zaproponowałem Turcji i ONZ kontynuację inicjatywy zbożowej "Nikt nie ma prawa do niszczenia bezpieczeństwa żywnościowego żadnego narodu. Jeśli grupa osób gdzieś na Kremlu uważa, że rzekomo ma prawo do decydowania, czy będzie jedzenie na stołach w różnych krajach (...), to świat może pokazać, że nikt nie ma zezwolenia na szantaż" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych nagraniu. Jak zaznaczył, Rosja już pierwszego dnia pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie zniszczyła swobodę żeglugi na Morzu Czarnym i Azowskim. Atakowała także porty i terminale zbożowe. Skutek tych działań to destabilizacja rynków żywnościowych i chaos w krajach, które zależą od importu żywności - dodał. "Ukraińska żywność to bazowe bezpieczeństwo dla 400 mln ludzi" - podkreślił. Przypomniał, że w ramach uruchomionej w ubiegłym roku wraz z ONZ i Turcją czarnomorskiej inicjatywy zbożowej z Ukrainy wyeksportowano prawie 33 mln ton żywności do 45 krajów. 60 proc. ładunków trafiło do krajów Afryki i Azji - dodał. Według Zełenskiego inicjatywa ta "może i powinna działać dalej - jeśli bez Rosji, to bez Rosji". Zaznaczył, że umowa dotycząca eksportu zboża, której stronami oprócz Ukrainy są ONZ i Turcja, jest obowiązująca. "Jedyne, co teraz jest potrzebne, to jej dokładne wykonanie. I zdecydowany nacisk świata na państwo-terrorystę" - oświadczył szef ukraińskiego państwa. Zełenski poinformował, że skierował oficjalne pisma do prezydenta Turcji i sekretarza generalnego ONZ z propozycją kontynuowania czarnomorskiej inicjatywy zbożowej albo jej analogicznej wersji w trójstronnym formacie. "Ukraina, ONZ i Turcja wspólnie mogą zagwarantować działanie korytarza żywnościowego i inspekcję statków. To jest potrzebne wszystkim na świecie" - oznajmił Zełenski. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/7027) Przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli w lipcu 2022 roku z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Porozumienie to było już kilkakrotnie przedłużane, jednak MSZ Rosji oświadczyło w poniedziałek, że nie widzi możliwości kontynuowania tej inicjatywy. ndz/ mms/

Z Paryża Katarzyna Stańko, z Nowego Jorku Oskar Górzyński (PAP)

ksta/ zm/ awl/ ap/