Za brak zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS-u grozi 5 tys. zł kary

Od 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 5 tys. zł kary grozi osobom prowadzącym własną firmę, które w ciągu 7 dni od podpisania umowy nie poinformują urzędu.



Od 1 stycznia pracodawcy zobowiązani są do zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszystkich umów o dzieło zawartych przez firmę. Czas na wypełnienie odpowiedniego pisma i wysłanie go do urzędu wynosi 7 dni od momentu zawarcia umowy. Za brak przesłania informacji o zawarciu umowy o dzieło do ZUS-u grozi kara grzywny do 5 tys. zł dla przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy mogą zgłosić ten fakt za pośrednictwem nowego formularza RUD, który dostępny jest do wypełnienia i przekazania online na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jednak nie wszyscy pracodawcy zobowiązani są do wysyłania formularzy do ZUS-u. Z obowiązku zgłaszania zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę:

z własnym pracownikiem ,

, na wykonywanie na rzecz własnego pracodawcy , ale zawarli umowę z innym podmiotem,

, ale zawarli umowę z innym podmiotem, z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

