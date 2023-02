Umowa lombardowa. Patkowski zapowiada koniec z samowolką odsetek

Lekarze muszą płacić za przepisywanie recept ze zniżką na mleko dla dzieci? NFZ zabrał głos

Wskazania do refundacji leków i żywności specjalnego przeznaczenia, do której zaliczane jest mleko dla niemowląt, są ściśle określone, a NFZ jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości ich przepisywania – podnosi Narodowy Fundusz Zdrowia.