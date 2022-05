Umorzono śledztwo dotyczące Beaty Szydło. Chodzi o uszkodzone dowody z wypadku

"Sygnały świetlne tak, dźwiękowe nie". Rozprawa ws. wypadku Szydło

Piotr Piątek, były funkcjonariusz BOR, który brał udział w wypadku z udziałem kolumny rządowej w 2017 r. w Oświęcimiu, składał we wtorek zeznania przed krakowskim sądem. "Nie wnoszą one nic do sprawy w zakresie ustalenia stanu faktycznego" - ocenił po rozprawie prok. Rafał Babiński.