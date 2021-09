Ulicami stolicy przeszedł "Czerwony marsz" pracowników sądów i prokuratur

fot. Attila Husejnow / / FORUM

Po godz. 14 w piątek pod kancelarią premiera w al. Ujazdowskich zakończył się "Czerwony marsz" - protest pracowników sądów i prokuratury. Manifestanci przeszli ulicami stolicy - wręczyli petycje przedstawicielom KPRM, resortu sprawiedliwości i parlamentu.

Protest ubranych w czerwone stroje pracowników sądów, prokuratur, a także kuratorów rozpoczął się około godz. 10 w okolicach Ronda Dmowskiego. Następnie manifestanci przeszli al. Jerozolimskimi do ronda de Gaule'a, później udali się pod parlament, spod którego ruszyli pod gmach Ministerstwa Sprawiedliwości i KPRM w al. Ujazdowskich.

Głównymi postulatami protestujących są: podwyżka wynagrodzeń i rezygnacja z planów ich "zamrożenia" oraz zwiększenie liczby etatów pracowników wymiaru sprawiedliwości, aby zapewnić mu sprawne funkcjonowanie.

Resort sprawiedliwości przypomniał w piątek, że minister sprawiedliwości wystąpił do ministra finansów o wyłączenie pracowników wymiaru sprawiedliwości z zamrożenia wynagrodzeń na 2022 r. "Wstępny projekt ustawy budżetowej przewiduje wzrost wynagrodzeń pracowników sądownictwa o co najmniej 4,4 proc" - wskazał MS.

Jak jednak ocenia Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury - jeden z organizatorów piątkowego protestu - powinien zostać zagwarantowany wzrost wynagrodzenia w tej grupie zawodowej na poziomie 12 proc., co "pozwoliłoby na dostosowanie poziomu płac do obecnej sytuacji rynkowej". "Ukształtowanie tego wskaźnika na poziomie 4,4 proc. po dwumiesięcznych akcjach protestacyjnych pracowników prokuratury i sądów należy uznać za całkowicie nie do zaakceptowania" - pisał ZZPiPP.

Postulat zwiększenia wskaźnika przekazano we wręczonych przez protestujących petycjach. "Liczymy na to, że na Radzie Ministrów minister sprawiedliwości ten postulat przeforsuje i będzie skuteczny" - mówił prok. Jacek Skała, przewodniczący ZZPiPP, po wyjściu z gmachu MS.

Z kolei przed parlamentem petycję od protestujących odebrała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica). "Zwrócę się do przewodniczącego komisji praw człowieka, praworządności i petycji o zwołanie komisji w tej sprawie. (...) Wiem, że sprawność, szybkość i skuteczność postępowań jest niemożliwa bez pracowników sądów i prokuratur, bez kuratorów" - powiedziała.

"Złożyliśmy wniosek o zwołanie sejmowej komisji sprawiedliwości w tej sprawie, ta komisja odbędzie się we wtorek" - powiedziała z kolei wiceprzewodnicząca tej sejmowej komisji Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).

Petycję od protestujących odebrali także pracownicy KPRM, którzy zapewnili, że przekażą ją do gabinetu szefa rządu.

Wśród głównych postulatów protestu poza wskaźnikową podwyżką wynagrodzeń w wysokości 12 proc. w 2022 r. dla każdego pracownika, organizatorzy wymieniają także: nowelizację przepisów o pracownikach sądów i prokuratury wprowadzającą powiązanie wynagrodzeń tej grupy zawodowej ze średnią płacą w gospodarce, zwiększenie ilości etatów urzędników i pracowników w liczbie zapewniającej sprawne funkcjonowanie sądownictwa i prokuratury, przygotowanie projektu ustawy o modernizacji prokuratury zawierającej element podniesienia konkurencyjności wynagrodzeń oraz zobowiązanie ministra sprawiedliwości do "natychmiastowego podjęcia realnych i konkretnych działań w celu wykorzenienia mobbingu w sądach".

"Myślę, że możemy się porozumieć w tej sprawie, a premier wysłucha tych postulatów. Jeśli ich nie wysłucha, wtedy spotkamy się z naszymi partnerami z sądów i podejmiemy decyzję co do dalszych kroków. Poza nami są inne branże sfery budżetowej. (...) My startujemy, inaugurujemy ten sezon protestacyjny, ale to jest dopiero początek" - mówił prok. Skała.

Organizatorami piątkowej manifestacji byli m.in. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Ad Rem", Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych i NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Protestujących wspiera Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Forum Współpracy Sędziów.(PAP)

autor: Marcin Jabłoński

