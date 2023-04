Odkręć kurek z pieniędzmi ze zwrotu podatku

Ulga podatkowa to sposób na niższy podatek dochodowy do zapłacenia lub wyższą kwotę zwrotu. Sprawdź, co można odliczyć w PIT. Wśród preferencji podatkowych jest m.in. ulga na dziecko, ulga termomodernizacyjna, ulga dla młodych oraz ulga dla pracujących seniorów. Podpowiadamy, o jakich ulgach warto pamiętać przy rocznym rozliczeniu PIT.

Podatnicy mogą zmniejszyć wysokość podatku dochodowego do zapłacenia. Przypominamy, z jakich ulg podatkowych można skorzystać w rozliczeniu PIT za 2022 r. Sprawdź, czy uwzględniłeś wszystkie dostępne odliczenia. Czas na złożenie deklaracji podatkowej mija 2 maja 2023 r.

Ulgi podatkowe w PIT

Ulgi podatkowe i odliczenia w PIT dzieli się na grupę tych, które uszczuplają wysokość dochodu do opodatkowania (tzw. odliczenia od dochodu), te, które odlicza się od podatku oraz preferencje polegające na zwolnieniu przychodów do określonej kwoty. Podatnicy mogą skorzystać z następujących ulg podatkowych:

ulga na dziecko – tzw. prorodzinną,

ulga abolicyjna (za pracę za granicą),

odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne,

ulga na internet,

ulga dla młodych,

ulga dla rodzin 4+,

ulga dla pracujących seniorów,

ulga na IKZE,

ulga za darowiznę,

ulga rehabilitacyjna,

ulga termomodernizacyjna,

ulga na nowe technologie,

ulga na leki,

odliczenie składek na związki zawodowe,

ulga odsetkowa,

ulga covidowa,

ulga dla krwiodawców.

Ulga na dziecko

Jedną z najbardziej znanych odliczeń jest tzw. ulga prorodzinna. Rodzice mogą odliczyć od 1112,04 zł do 2700 zł na dziecko - w zależności od liczby pociech. Najniższa kwota tj. 1112,04 zł obowiązuje na pierwsze i drugie dziecko. Na trzecie ulga wynosi już 2000,04 zł, natomiast przy czwartym i kolejnych to 2700 zł. Warunkiem odliczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego, które wynosi 112 tys. na rodziców, czyli 56 tys. zł w przypadku samotnej matki lub ojca. Limit obowiązuje wyłącznie w przypadku jedynaków.

O szczegółach rozliczania ulgi prorodzinnej pisaliśmy więcej w artykule pt. "Ulga na dziecko w pigułce. Prosty poradnik dla każdego".

Ulga na internet

Podatek dochodowy do zapłacenia za 2022 r. można zmniejszyć, korzystając z ulgi internetowej. W ramach tej preferencji odliczyć można 760 zł w skali roku. Ulgę na internet można zastosować wyłącznie w ciągu dwóch następujących po sobie lat. Osoba korzystająca z odliczenia musi zachować dokumenty np. faktury potwierdzające płatności za łącze internetowe.

Ulga dla młodych

Kolejne odliczenie przeznaczone jest do wąskiej grupy podatników - pracowników osiągających dochody w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenia, które nie ukończyły 26. roku życia. Z ulgi dla młodych skorzystają także osoby, które otrzymują przychody z tytułu odbywania praktyki lub stażu studenckiego. Dodatkowo uldze dla młodych podlegają także przychody uzyskiwane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Nadwyżka powyżej tej sumy będzie rozliczana zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Ulga dla rodzin 4+

Jednym z najnowszych preferencji podatkowych jest wprowadzona przez przepisy Polskiego Ładu ulga dla rodzin 4+. Mogą skorzystać z niej rodzice posiadający czwórkę lub więcej dzieci. Ulga polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodu do 85 528 zł rocznie. W praktyce oznacza to, że każdy z małżonków może skorzystać z tej sumy przychodu ze zwolnienia, czyli łącznie z 171 056 zł w ciągu roku. Dodatkowo każdy z uprawnionych rodziców lub opiekunów ma prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku (30 000 zł rocznie).

Ulga dla pracujących seniorów

Przepisy Polskiego Ładu, oprócz preferencji dla rodzin z czwórką lub więcej dzieci, wprowadziły także nowe odliczenie dla pracujących seniorów. Ulga polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie dla pracujących kobiet powyżej 60 r.ż. oraz mężczyzn powyżej 65 r.ż. Jednocześnie warto pamiętać, że po przekroczeniu kwoty 85 528 zł przychodu rocznie pracujący seniorzy mogą skorzystać z kwoty wolnej tj. 30 000 zł.

Ulga dla pracujących seniorów obejmuje przychody z umowy o pracę, umowy-zlecenie oraz uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej przy opodatkowaniu według skali podatkowej (zasady ogólne), podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem koniecznym uprawniającym do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów jest opłacania składek ZUS. Ulga nie obejmuje przychodów z tytułu umowy o dzieło.

Ulga rehabilitacyjna i na lekarstwa

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez osobę z niepełnosprawnościami lub opiekunowie. Podatnicy mogą w ramach ulgi odliczyć m.in. wydatki na rehabilitację, sprzęt, transport, leki, zabiegi lecznicze oraz środki higieny (np. pieluchomajtki czy podkłady). Więcej informacji na temat ulgi znaleźć można w artykule "Wydatki na cele rehabilitacyjne do rozliczenia w PIT. Sprawdź limity ulgi".

Ulga rehabilitacyjna to także możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków. Od podatku dochodowego można odliczyć sumę poniesioną na wykupienie niezbędnych lekarstw, która miesięcznie przekracza 100 zł. Przykładowo: jeżeli miesięcznie koszt zakupu leków wynoszą 250 zł, to podatnik może odliczyć w ramach ulgi 150 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnościami powinna stosować określone lekarstwa.

Ulga termomodernizacyjna

Do odliczeń podatkowych od kilku lat należy ulga termomodernizacyjna. Skorzystać mogą właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, także tych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Maksymalnie odliczyć można 53 tys. zł w ciągu sześciu lat od poniesienia pierwszego wydatku. Limit ulgi uwzględniany jest na jednego podatnika. W związku z tym małżonkowie łącznie mogą odliczyć 106 tys. zł.

Ulga na IKZE

Oszczędzanie środków na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), oprócz wymiernych korzyści w postaci dodatkowych pieniędzy na emeryturze, uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej w rocznym zeznaniu PIT.

Odliczenie od dochodu podatnika składek na związki zawodowe

Wśród nowych ulg podatkowych dostępnych w PIT jest m.in. odliczenie zapłaconych składek na rzecz związków zawodowych. Ulga jest limitowana. W związku z tym podatnik może odliczyć maksymalnie 500 zł w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ulgi covidowe

Kolejną, nową grupę odliczeń od podatku dochodowego stanowią tzw. ulgi covidowe. Ustawodawca wprowadził je wraz z początkiem pandemii COVID-19. Skorzystać z niej mogą m.in. ozdrowieńcy, którzy oddali osocze oraz darczyńcy przekazujący środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ulga abolicyjna

Z odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej mogą skorzystać pracownicy mieszkający na stale w Polsce i posiadający dochody zagraniczne. Istotą ulgi abolicyjnej jest zmniejszenie różnic w opodatkowaniu podatkiem dochodowym zagranicznych dochodów rozliczanych zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia i metodą wyłączenia z progresją.

Ustawa PIT przewiduje zamknięty katalog dochodów objętych ulgą abolicyjną. Odliczenie ma zastosowanie do dochodów osiąganych za granicą, czyli ze źródeł położonych poza terytorium Polski i podlegających rozliczeniu zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy PIT.

Darowizny do odliczenia w PIT

Darowizny przekazane na rzecze organizacji pożytku publicznego (OPP), szkoły i edukację zawodową, cele kultu religijnego, cele charytatywno - opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych oraz kulturę i renowację zabytków można odliczyć od podatku dochodowego. Kwota przekazanych darowizn nie może stanowić więcej niż 6 proc. przychodu darczyńcy.