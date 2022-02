Można zapłacić niższy PIT. Sprawdź, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać

fot. Orso / / Shutterstock

Ulga na dziecko, ulga termomodernizacyjna, ulga dla młodych czy odliczenie z tytułu oddawania krwi lub osocza? Podatnicy mogą znacząco zmniejszyć wysokość podatku dochodowego do zapłacenia. Przypominamy, z jakich ulg podatkowych można skorzystać w rozliczeniu PIT za 2021 r.

Sezon rozliczeń podatkowych właśnie się rozpoczął. Od 15 lutego wystartowała (nie bez problemów) rządowa usługa "Twój e-PIT" umożliwiająca rozliczenie rocznego zeznana online. Podatnicy mogą skorzystać również z darmowych programów komercyjnych i z ich pomocą rozliczyć PIT. Formularz podatkowy można także złożyć w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym. Niezależnie od wybranej formy czas na złożenie deklaracji podatkowej mija 2 maja 2022 r.

Ulga podatkowa 2021

Ulgi podatkowe i odliczenia w PIT dzieli się na grupę tych, które uszczuplają wysokość dochodu (odliczenia od dochodu) oraz odliczane od podatku. Przepisy podatkowe przewidują krótszą listę w tej drugiej kategorii. Od dochodu można odliczyć następujące ulgi:

ulga na dziecko – tzw. prorodzinną,

ulga abolicyjna (za pracę za granicą),

składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Ustawodawca przewidział zdecydowanie więcej ulg podatkowych, które mogą być odliczone od podatku dochodowego – pod warunkiem, że spełnione zostały założenia dotyczące stosowania poszczególnych z nich. Przed wysłaniem PIT warto sprawdzić, czy kwota podatku do zapłaty nie może być pomniejszone o dostępne odliczenia tj.:

ulga na internet,

ulga dla młodych,

ulga na IKZE,

ulga za darowiznę,

ulga rehabilitacyjna,

ulga termomodernizacyjna,

ulga na nowe technologie,

ulga na leki,

ulga odsetkowa,

ulga covidowa,

ulga dla krwiodawców.

Ulga na dziecko

Jedną z najbardziej znanych odliczeń jest tzw. ulga prorodzinna. Rodzice mogą odliczyć od 1112,04 zł do 2700 zł na dziecko - w zależności od liczby pociech. Najniższa kwota tj. 1112,04 zł obowiązuje na pierwsze i drugie dziecko. Na trzecie ulga wynosi już 2000,04 zł, natomiast przy czwartym i kolejnych to 2700 zł. Warunkiem odliczenia jest nieprzekroczenie kryteria dochodowego, które wynosi 112 tys. na rodziców, czyli 56 tys. zł w przypadku samotnej matki lub ojca. Limit obowiązuje wyłącznie w przypadku jedynaków.

Ulga na internet

Podatnicy mogą skorzystać także z ulgi na internet. W tym przypadku można zyskać odliczenie w wysokości 760 zł w skali roku. Ulgę można zastosować wyłącznie w ciągu dwóch następujących po sobie lat. Osoba korzystająca z odliczenia musi zachować dokumenty np. faktury potwierdzające płatności za łączne internetowe.

Ulga dla młodych

Kolejne odliczenie przeznaczone jest do wąskiej grupy podatników - pracowników osiągających dochody w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenia, które nie ukończyły 26. roku życia. Z ulgi dla młodych skorzystają także osoby, które otrzymują przychody z tytułu odbywania praktyki lub stażu studenckiego. Dodatkowo uldze dla młodych podlegają także przychody uzyskiwane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Nadwyżka powyżej tej sumy będzie

Ulga rehabilitacyjna i na lekarstwa

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez osobę z niepełnosprawnościami lub opiekunowie. Podatnicy mogą w ramach ulgi odliczyć m.in. wydatki na rehabilitację, sprzęt, transport, leki, zabiegi lecznicze oraz środki higieny (np. pieluchomajtki czy podkłady).

Ulga rehabilitacyjna to także możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakupów leków. Od podatku dochodowego można odliczyć sumę poniesioną na wykupienie niezbędnych lekarstw, która miesięcznie przekracza 100 zł. Przykładowo: jeżeli miesięcznie koszt zakupu leków wynoszą 250 zł to podatnik może odliczyć w ramach ulgi 150 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnościami powinna stosować określone lekarstwa.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, także tych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Maksymalnie odliczyć można 53 tys. zł w ciągu sześciu lat od poniesienia pierwszego wydatku. Limit ulgi uwzględniany jest na jednego podatnika. W związku z tym małżonkowie łącznie mogą odliczyć 106 tys. zł.

DF