Ulga internetowa, czyli kolejny sposób na mniejszy podatek. Małżonkowie mogą odliczyć nawet 1520 zł

Ulga na internet to sposób na zapłatę niższego podatku dochodowego. Małżonkowie mogą odliczyć nawet 1520 zł wydatków na internet w rozliczeniu PIT za ubiegły rok. Preferencja obejmuje koszty poniesione z tytułu dostępu do sieci zarówno w komputerach, jak i telefonach. Przeanalizowaliśmy, jak skorzystać z ulgi internetowej i o czym pamiętać przy jej odliczaniu.

Oprócz znanej i lubianej ulgi na dziecko (o której więcej pisaliśmy tutaj) w rocznym rozliczeniu PIT można skorzystać jeszcze z kilku opcji umożliwiających pomniejszenie kwoty podatku dochodowego do zapłaty. Jedną z nich jest ulga internetowa. Preferencja polega na odliczeniu wydatków poniesionych na dostęp do sieci internetowej przez okres dwóch lat.

Ile wynosi ulga na internet?

Ulga internetowa jest limitowana. W praktyce oznacza to, że podatek dochodowy do zapłaty można pomniejszyć o kwotę faktycznie poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 760 zł na osobę. Podatnik może stosować ulgę internetową maksymalnie w dwóch następujących po sobie latach. W tym czasie można odliczyć nawet do 1520 zł.



Warto pamiętać, że ulga na internet nie przechodzi na kolejny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu nie może być odliczony w kolejnym roku. Jeżeli podatnik w 2022 r. miał koszty związane z użytkowaniem sieci internetowej w wysokości 600 zł, to taką sumą odliczy w ramach ulgi w rocznym PIT. Natomiast „niewykorzystane” 160 zł przepada i nie można odliczyć go w kolejnym roku podatkowym. W rozliczeniu za 2023 r. podatnik będzie mógł skorzystać z maksymalnie 760 zł ulgi internetowej.

Ulga na internet – jakie dokumenty?

Jeżeli podatnik korzysta z usługi oferowanej w pakiecie telewizyjno-internetowym, to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci internet pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci internetowej. Natomiast w przypadku gdy podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego dokumenty (faktury VAT), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia, przypomina Ministerstwo Finansów.

Aby skorzystać z ulgi na internet oprócz faktury VAT, rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego zakup i jego kwotę, podatnik powinien posiadać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty, np. potwierdzenie przelewu bankowego.

Ulga na internet nie dotyczy serwisu sprzętu

Odliczeniu w ramach ulgi internetowej nie podlegają wydatki poniesione na zakup sprzętu, komponentów sieci, instalację, rozbudowę i modernizację oraz związane z bieżącym utrzymaniem (serwisem). Od podatku dochodowego nie można również odliczyć opłaty aktywacyjnej, ponieważ nie stanowi ona opłaty za korzystanie - jej uiszczenie umożliwia korzystanie z internetu.

Jak rozliczyć ulgę internetową w PIT?

Jak odliczyć ulgę internetową? Należy ująć ją w odpowiednim zeznaniu podatkowym za dany rok rozliczeniowy, w jednym z następujących formularzy:

Dodatkowo do każdego z wymienionych zeznań PIT należy wypełnić załącznik PIT/O. Na jego podstawie podatnik wypełnia PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Oznacza to, że ulgę na internet można odliczyć w zeznaniu podatkowym przez osoby korzystające ze skali podatkowej lub opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

