Nawet 1520 zł ulgi internetowej dla małżonków

Małżonkowie mogą odliczyć nawet 1540 zł wydatków na internet w rozliczeniu PIT za ubiegły rok. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu. Może nim być m.in. potwierdzenie przelewu bankowego.

Minęły pierwsze dwa tygodnie od chwili uruchomienia rządowej usługi "Twój e-PIT", czyli swego rodzaju oficjalnego startu sezonu na rozliczanie PIT-ów za 2021 r. Podatnicy mają czas do 2 maja 2022 r. na wypełnienie, sprawdzenie, zmodyfikowanie oraz złożenie formularzy podatkowych we właściwym urzędzie skarbowym. Ulga dostępna jest dla podatników na skali podatkowej oraz ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na internet 2022 – wysokość

Wartość ulgi internetowej, którą można uwzględnić w formularzu PIT za 2021 r. wynosi maksymalnie 760 zł na osobę. Tym samym ulga jest limitowana dla każdego podatnika. W praktyce oznacza to, że dla małżonków, którzy chcą skorzystać z odliczenia, limit ulgi internetowej wynosi 1520 zł w ciągu każdego roku podatkowego. Odliczenie od podatku dochodowego można stosować maksymalnie w dwóch następujących po sobie latach.

Jak przypomina Ministerstwo Finansów, ulga na internet nie przechodzi na kolejny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym. W praktyce oznacza to, że jeżeli podatnik w 2021 r. miał koszty związane z użytkowaniem sieci internetowej w wysokości 600 zł to taką sumą odliczy w ramach ulgi. Natomiast „niewykorzystane” 160 zł przepada i nie można odliczyć go w kolejnym roku podatkowym. W 2022 r. podatnik będzie mógł, tak samo jak w tym roku, skorzystać z maksymalnie 760 zł ulgi podatkowej.

Ulga na internet – dla kogo?

Z ulgi na internet może skorzystać każdy podatnik, który poniósł w danym roku podatkowym wydatki na użytkowanie sieci Internet zarówno w telefonie komórkowym, laptopie, jak i kafejce internetowej. Ulga dotyczy zarówno internetu stacjonarnego, jak i przenośnego. Warunkiem uprawniającym do odliczenia wymienionych kosztów w zeznaniu podatkowym jest brak korzystania we wcześniejszych latach z ulgi internetowej.

W ramach ulgi internetowej nie można odliczyć wydatków związanych z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową, modernizacją, serwisem oraz opłatą aktywacyjną, przypomina resort finansów.

Ulga internetowa

Z preferencji podatkowej skorzystają podatnicy rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych lub przychody podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ulgę internetową za 2021 r. należy wykazać w następujących deklaracji podatkowych:

Ulga na internet można zastosować w dwóch następujących po sobie latach podatkowych w maksymalnej kwocie 760 zł, jeżeli wysokość dochodu umożliwia odliczenie ulgi. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z odliczenia jest udokumentowanie poniesienia wydatku przez podatnika. Może nim być m.in. potwierdzenie przelewu bankowego, rachunek oraz faktura.

