Ulga IKZE w PIT. Jak rozliczyć? Kto może skorzystać?

Inwestowanie pieniędzy w IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowej w PIT. Należy wykazać ją w formularzu podatkowym za ubiegły rok. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z odliczenia na konto IKZE, ile ono wynosi, jak rozliczyć się z wpłat na IKZE oraz jaki jest maksymalny limit wpłat.



Oszczędzanie środków na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), oprócz wymiernych korzyści w postaci dodatkowych pieniędzy na emeryturze, uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej w rocznym zeznaniu PIT. Preferencję podatkową należy odliczyć od:

dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,

dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19 proc.),

przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Warto pamiętać, że odliczenie w ramach ulgi podatkowej może być wykonane do kwoty określonej w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Ile można odliczyć w ramach ulgi na IKZE?

Ulga podatkowa na IKZE za 2021 r. pozwala na odliczenie określonej sumy składek wpłaconych w 2021 r. na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Wysokość wpłat na IKZE określa ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 13a ust. 1-4). Zgodnie z tymi przepisami wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada:

1,2-krotności lub

lub 1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W praktyce oznacza to, że w zeznaniu rocznym PIT za 2021 rok odliczane wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty: 6 310,80 zł.

Ulga IKZE dla samozatrudnionych

Od 2021 r. funkcjonuje nowa opcja przy rozliczaniu ulgi podatkowej – dotyczy ona rozszerzonej grupy podmiotów, które mogą dokonać odliczenia w rocznym zeznaniu PIT. Od ubiegłego roku z ulgi mogą korzystać osoby samozatrudnione. W tym przypadku wpłaty dokonywane na IKZE, które podlegają odliczeniu, mają maksymalny limit w wysokości 9 466,20 zł. Jest to suma wyższa o około 3 tys. zł niż dla pozostałych podatników uprawnionych do korzystania z ulgi.

W kolejnym roku podatek dochodowy będzie można obniżyć o wyższe kwoty odliczeń w ramach ulgi na IKZE. Limity wzrosną i będą wynosić:

10 659,60 zł – w przypadku osób samozatrudnionych,

– w przypadku osób samozatrudnionych, 7 106,40 zł – w przypadku pozostałych podmiotów.

Możliwość wpłacania i inwestowania środków pieniężnych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego funkcjonuje od 2012 r.

Dla kogo ulga na IKZE?

Z odliczenia wpłat na IKZE mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, ryczałtem lub w formie podatku liniowego. Ulga przysługuje podatnikom, którzy rozliczają się samodzielnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie ma także znaczenia, czy podatnik otrzymuje przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie, dzieło, czy też prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak udokumentować ulgę na IKZE w PIT za 2021?

Żeby móc skorzystać z ulgi podatkowej podatnik musi posiadać dowody poświadczające dokonanie wpłat na IKZE. W praktyce oznacza to, że wystarczy zachować potwierdzenia przelewów, które powinny zawierać dane osobowe wpłacającego oraz dane instytucji która otrzymała składki. Stąd warto zadbać o właściwe opisywanie przelewów.

"Jeśli twój pracodawca pośredniczy w przekazywaniu wpłat na IKZE, powinieneś posiadać dokumenty z których wynika, że był on uprawniony do ich potrącania oraz potwierdzające wysokość wpłat na IKZE" – przypomina resort finansów.

Rozliczenie ulgi IKZE – formularze

Ulga podatkowa na IKZE musi być wykazana w rocznym rozliczeniu podatku. W tym miejscu może pojawić się pytanie, której deklaracji użyć. Wybór formularza uzależniony jest od formy opodatkowania stosowanej przez podatnika:

osoby rozliczające się na zasadach ogólnych wypełniają PIT-37 oraz załącznik PIT/O,

przedsiębiorcy opodatkowani według skali powinni złożyć deklarację PIT-36 oraz załącznik PIT/O,

przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wypełniają PIT-28 oraz załącznik PIT/O,

przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo, według 19-procentowej skali, powinni wykazać przychód z tytułu IKZE jedynie w składanej deklaracji PIT-36L.

Rozliczyć w łatwy sposób ulgę podatkową można w programie e-pity. Program wskazuje miejsce, w którym należy podać kwotę wpłat dokonanych na IKZE i sam dokonuje wszystkich odliczeń. Dzięki prawidłowemu odliczeniu ulgi może wzrosnąć kwota podatku do zwrotu przez fiskusa. Warto skorzystać ze wszystkich przysługujących preferencji podatkowych, tak by otrzymać jak najwyższy zwrot podatku lub nie płacić dodatkowego podatku do urzędu skarbowego.

Oszczędzając na IKZE można uniknąć tzw. podatku Belki.

Oszczędności zgromadzone na IKZE są zwolnione z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Żeby skorzystać z preferencji i nie płacić podatku należy wypłacać pieniądze przez co najmniej 5 lat i wypłacić je po ukończeniu 65. roku życia.

Taka wypłata pozwoli na zapłatę 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego bez podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki). Natomiast w sytuacji gdy kapitał zostanie wycofany wcześniej, należy rozliczyć wypłatę w rocznym zeznaniu PIT oraz dokonać zapłaty podatku dochodowego do właściwego urzędu skarbowego.

