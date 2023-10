Ulatnia się wyborcza euforia na WIG20. Duże spadki największych spółek z GPW

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Indeksy na GPW oddają coraz więcej z euforycznego wzrostu po wyborach. Notowaniom ciąży zewnętrzne otoczenie kształtowane przez geopolitykę oraz coraz mocniej rosnące rentowności amerykańskich obligacji.

Sesja w czwartek zakończyła się zdecydowaną przeceną polskich akcji. WIG20 spadł o 2,06 proc., WIG był niżej o 1,87 proc. Z kolei mWIG40 oddał 1,7 proc., a sWIG80 0,77 proc. Obroty wyniosły 1,2 mld zł, z czego 1,07 mld dotyczyło WIG20.

Wynik wyborów, został przykryty napięciami na rynkach, jakie wywołują wzrosty rentowności amerykańskich obligacji. GPW traciła zdecydowanie mocniej niż złoty, a realizacja ostatnich zysków, w niepewnym otoczeniu wydaje się naturalną decyzją części inwestorów po ostatnich mocnych wzrostach. Spadki na GPW były większe niż w Europie i USA, przez co rodzimy parkiet znów traci dystans, który nadrabiał w ostatnim czasie.

Na odcinku makro produkcja przemysłowa pokazała 8 z rzędu miesiąc na minusie rocznej dynamiki, a raport z rynku pracy stagnację w zatrudnieniu, ale wzrost płac realnych.

"Ryzyko polityczne wciąż jest na GPW obecne - inwestorzy obserwować będą dalszy przebieg kształtowania się nowego składu parlamentu (w tym m.in. wybór premiera i powołanie rządu)" - zauważyli analitycy BM Alior Banku w porannym raporcie, bo faktycznie coraz więcej jest niejasności co do wprowadzenia wyborczych postulatów. KO zdaje się stawiać na rynek kapitałowych jako jeden z motorów gospodarki.

W czwartek rentowności amerykańskich 10-latek podchodziły w ciągu dnia pod niewidziane od 2006 r. 5%. Spadły, gdy na rynku pokazały się dane o liczbie tygodniowej liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (198 tys.), która wypadła zdecydowanie poniżej konsensusu rynkowego i była najniższa od stycznia, co oznacza że amerykański rynek pracy jest w dalszym ciągu odporny. Z jednej strony wspiera to obecne działania Fedu, ale mimo to rentowności zaliczyły przez to cofnięcie.

Nowa narracja o przyszłości polityki Fed - do końca roku bez zmian, za to w styczniu... kolejna podwyżka o 25 punktów bazowych. Jeśli spojrzeć na wyceny Fed Funds Futures scenariusz wyceniany jest już na blisko 50:50. Za CME FedWatch Tool pic.twitter.com/1zb5DhpemL — blogi.bossa.pl (@BlogiBossaPL) October 19, 2023

Na rynku sporo się dzieje, bo w czwartek ma przemawiać w Klubie Ekonomicznym Nowego Jorku Jerome Powell prezes Fedu, który może rzucić nieco światła na perspektywy banku centralnego w sprawie stóp. Jeszcze rano rynek wyceniał, że możliwa będzie jedna podwyżka w styczniu, na co dawał blisko 48% szans, ale ku zaskoczeniu po danych z rynku pracy wspierajcych ten scenariusz prognoza spadła do 40%.

Rentowność amerykańskiej 10latki dobija do 5%, najwyżej od <15 lat. Era niskich stóp i inflacji odchodzi w przeszłość. Risk-off nie ma znaczenia. Recesja w USA nie nadchodzi. Fed zapowiada, że obecnie dostępne opcje to trzymanie stóp bez zmian albo podwyżki. Nowa wojna oznacza… pic.twitter.com/o4KthwqYI5 — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) October 19, 2023

Nastroje na rynkach akcyjnych od rana były słabe po spadkach w Azji, jakie odnotowały m.in. chińskie indeksy (SCI -1,4 proc., Hang Seng -2,12 proc.) „Problematyczna sytuacja regionalnych pożyczkodawców w Chinach może przełożyć się na ponowne ochłodzenie sentymentów wobec rynków EM, do których należy Polska” – napisali w komentarzu analitycy z DM XTB.

Ponadto trwa sezon wynikowy i chociaż wyniki Netfliksa wsparły kurs akcji, to już Tesla rozczarowała inwestorów, a jej akcje po stracie sesji spadały o ok. 8 proc. Nie bez znaczenia pozostaje geopolityka i ryzyko coraz większych tarć na Bliskim Wschodzie i angażu w konflikt państw produkujących ropę. Póki co ambasady USA i Wielkiej Brytanii wzywają swoich obywateli do wyjazdu z Libanu.

W WIG20 sesja minęły na kolejnym dniu przeceny akcji Pepco (-13,41 proc.) niejasna sytuacja co właściciel pakietu kontrolnego zrobi z akcjami oraz nowe plany operacyjne pokazane na dniu inwestora dołują kurs spółki, który od początku października zdołał odbić się od historycznego minimum o ok. 30 proc., po czym w dwa dni spadł o 22 proc.

Mocno spadł też kurs PGE (-6,13 proc.) oraz największych banków Pekao (-3,96 proc.), PKO (-3,04 proc.). Blisko 3 proc. spadły też ceny akcji PZU, KGHM-u, czy Dino. Znów przy największych obrotach na rynku (175 mln zł) stracił kurs Orlenu (-0,69 proc.).

Na niewielkich plusach były tylko akcje Grupy Kęty (0,6 proc.), która pokazała wyniki za III kwartał. Zysk netto j.d. wyniósł ok. 181 mln zł, wobec szacowanych wcześniej 161 mln zł zysku. Wzrosły kursy Orange (0,35 proc.), Asseco (0,46 proc.), CD Projektu (0,72 proc.) i LPP (1 proc.).

W niższych segmentach także słabością raziła energetyka z Turonem (-6,31 proc.) i Eneą (6,27 proc.) na czele, oraz sektor bankowy. Po wyprzedaży, na wieść o rozważanym wniosku o upadłość odbił kurs Rafako (6,38 proc.), a spółka zwołała NWZ, które zajmie się m.in. uchwałami dot. emisji akcji dla wierzycieli układowych.

Kolejna nieudana premiera gry – tym razem pt. “Alaskan Road Truckers”- od polskiego studia zdołowała kurs Movie Games (-11,9 proc.) - współwydawcy gry, którą wypuściło notowane na NewConnect Road Studio (-23,61 proc.).

Po odwieszeniu obrotu akcjami PGF kurs zyskał 30 proc. bo inwestorzy mogli zareagować na wyniki finansowe pokazane we wtorek.

Michał Kubicki