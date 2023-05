Ułamkowe inwestycje z XTB już w Polsce. Coraz młodszy klient polskiego brokera

15 maja XTB wprowadziło do oferty możliwość handlowania akcjami ułamkowymi dla klientów w Polsce. Ze statystyk XTB wynika, że w ciągu trzech lat zmienił się nieco profil akcyjnego inwestora na platformie.

/ XTB

Start handlu akcjami ułamkowymi polski broker wprowadził do oferty w pierwszej połowie kwietnia br. Usługa początkowo wystartowała dla klientów w Rumunii, a po dwóch tygodniach dostępna była także na rynkach w Czechach, Portugalii i Słowacji. Wtedy też prezes XTB Omar Arnaout na łamach Bankiera zapowiedział, że w Polsce usługa zostanie wprowadzona wraz z rozszerzeniem oferty, by wyróżnić w ten sposób rodzimy rynek.

W poniedziałek 15 maja klienci w Polsce otrzymali możliwość handlu akcjami ułamkowymi także spółek polskich. W sumie w nowej ofercie brokera jest 926 spółek z parkietów zarówno europejskich (w tym z Polski), jak i amerykańskich. Ponadto dostępnych jest 136 europejskich ETF-ów. Pełna ich lista znajduje się na stronie XTB.

Akcje Ułamkowe w XTB to powiernicze prawo do części akcji lub ETF-ów notowanych na rynkach regulowanych. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule "Nowa usługa w XTB". Minimalna wartość zlecenia w przypadku akcji polskich spółek to 10 zł. W przypadku innych rynków jest to równowartość 10 USD/EUR/GBP/CHF i 100 SEK/NOK/DKK. Inwestorzy uzyskują też proporcjonalną część korzyści ekonomicznych, takich jak dywidendy.

W tej chwili na GPW najdroższe nominalnie akcje należą do LPP, które według kursu z poniedziałku handlowano po ok.13 100 zł. Co prawda minimalna wartość zlecenia to 10 zł, ale wolumen, a więc w tym przypadku ułamek 1 akcji można ustawić do setnego miejsca po przecinku, dlatego w przypadku LPP zlecenie kupna 0,01 akcji spółki to koszt 131 zł.

Prawo własności inwestor nabędzie dopiero, kiedy nabywane w częściach akcje i ETF-y przekroczą liczbę całkowitą, co będzie oznaczało, że prawo powiernicze wygaśnie, a klient będzie miał zapisaną na swoim rachunku własność, np. 1 akcji czy certyfikatu ETF.

Co do kosztów transakcji związanych z nabywaniem akcji ułamkowych XTB informuje, że są takie same jak w przypadku innych instrumentów. Prowizja wynosi zatem 0 proc., jeśli w ciągu miesiąca obrót na rachunku nie przekroczy 100 tys. euro.

Przy okazji startu nowej usługi XTB udostępnił kilka danych statystycznych o swoich klientach. Jeszcze w 2020 roku zaledwie 34 proc. klientów polskiego fintechu stanowili inwestorzy nabywający akcje oraz fundusze ETF. Natomiast w 2023 roku odsetek ten na polskim rynku stanowi już 44 proc. - czytamy w informacji prasowej.

Komunikat prasowy XTB SA

Przyglądając się danym udostępnionym przez XTB, można zobaczyć, iż zwiększone zainteresowanie rynkiem kapitałowym jest zauważalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rekordy pod względem zainteresowania akcjami oraz ETF-ami bije Rumunia, w której odsetek tych inwestorów to aż 55 proc. Ponad połowa inwestorów tym kierunkiem lokowania kapitału interesuje się także w Czechach (51 proc.) – informuje komunikat.

Co ciekawe, profil inwestora różni się nieco ze względu na region czy kraj. Polscy inwestorzy akcyjni na platformie XTB są wyraźnie młodsi (34 lata) niż np. w Hiszpanii (40 lat). W przypadku naszego kraju zauważalne jest, że średnia wieku z roku na rok obniża się. Jeszcze w 2020 roku było to 36 lat, a rok później 35 lat. Udział mężczyzn handlujących akcjami i ETF-ami wyniósł 90 proc. wobec 92 proc. w 2020 r. – informuje broker.