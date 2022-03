Ukrinform: Węgry nie pozwolą na unijne sankcje obejmujące import ropy i gazu z Rosji

PIE: unijne embargo na rosyjską ropę uszczupliłoby budżet Rosji o ok. 51 mld dolarów

Zakaz importu ropy z Rosji do UE uszczupliłby budżet Rosji o ok. 51 mld dolarów i byłby 7-krotnie większym kosztem dla rosyjskiego budżetu niż zapowiedziane we wtorek międzynarodowe sankcje - szacuje Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie przekazanym PAP.