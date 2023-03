Ukraińskie zboże w Polsce. Resort rolnictwa zapowiada nowe procedury

Kryzys warzywny na Wyspach. Brytyjczycy zamieniają trawniki w ogródki warzywne

To nie jest ani film wojenny, ani trend, by zwrócić się ku bardziej ekologicznemu jedzeniu - to po prostu konieczność po tym, jak większość marketów wprowadziła reglamentację warzyw w związku ze znacznie mniejszą niż popyt podażą. Brytyjski rzad rozkłada ręce, mówiąc o "jedzeniu rzepy zamiast papryki".