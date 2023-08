Rosja rekrutuje w Kazachstanie? Tyle można zarobić

Rosjanie mierzą się z poważnym brakiem amunicji - powiedziała w czwartek Natalia Humeniuk, rzeczniczka wojsk ukraińskich na południu kraju. Ma być to wynikiem niszczenia znajdujących się na terenie Ukrainy rosyjskich magazynów. Tymczasem w Kazachstanie rosyjskie reklamy zachęcają do wstępowania w szeregi armii Rosji - informuje w czwartek Reuters.

fot. Dariusz Gacek / / FORUM

Rzeczniczka poinformowała, że w ubiegłym tygodniu zniszczonych zostało siedem rosyjskich magazynów amunicji na lewym brzegu Dniepru. W związku z tym - dodała - znacząco spadła liczba ataków na południu Ukrainy i wynosi obecnie średnio ok. 30 dziennie.

"Efektywne działania Sił Zbrojnych Ukrainy doprowadziły też do spowolnienia i skomplikowania rosyjskiej logistyki" - zauważyła Humeniuk. "Od czasu do czasu są w stanie sięgnąć po pewne rezerwy amunicji, sprzętu czy personelu. Jednak wysiłki te nie nadążają za dynamiką walk, dlatego wróg traci zdolności do ataku" - wskazała.

Rzeczniczka przypomniała, że wcześniej Rosjanie byli w stanie zwiększyć zasoby i atakować do 90 razy dziennie.

"Kontynuując walkę przeciwbateryjną, cały czas spychamy ich wzdłuż lewego brzegu, aby uniemożliwić ostrzał. Straciliśmy też dwa składy broni. W ciągu ostatniej doby dokonano 54 ataków, co nadal jest znaczącym spadkiem" - podkreśliła Humeniuk.

W Kazachstanie Rosja w reklamach zachęca do wstąpienia w szeregi swojej armii

W Kazachstanie rosyjskie reklamy w internecie zachęcają do wstępowania w szeregi armii Rosji - informuje w czwartek Reuters. Zainteresowanym oferuje się równowartość około 5,3 tys. USD w charakterze jednorazowej wypłaty oraz 2 tys. USD miesięcznego żołdu.

Na reklamach, które widziała agencja, umieszczono flagi Rosji i Kazachstanu oraz hasło "ramię w ramię". Internautom proponuje się za podpisanie kontraktu z rosyjską armią wypłatę w wysokości 495 tys. rubli (5,3 tys. USD), miesięczny żołd w wysokości co najmniej 190 tys. rubli (2 tys. USD) oraz niesprecyzowane dodatki.

Reklamy prowadzą do strony internetowej, oferującej możliwość dołączenia do rosyjskiej armii na Sachalinie na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Jako właściciel strony widnieje organizacja utworzona przez lokalne władze - podaje Reuters.

Prawo Kazachstanu zakazuje udziału w konfliktach zbrojnych za granicą za pieniądze. Pod koniec czerwca prokuratura poinformowała, że na północy Kazachstanu doszło do prób werbowania miejscowych mieszkańców na wojnę z Ukrainą po stronie Rosji.

Mieszkańcy innych krajów Azji Centralnej powiedzieli agencji, że niektórzy z ich rodaków dołączyli do rosyjskiej armii albo najemniczych firm wojskowych, np. Grupy Wagnera, ale rekrutacja zazwyczaj odbywała się w Rosji, gdzie żyją i pracują miliony osób pochodzących z Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu.

W maju mieszkaniec Kirgistanu został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za dołączenie do sił walczących po stronie Rosji w obwodzie ługańskim na Ukrainie.

Reuters zwraca uwagę, że w internecie w Kazachstanie są też oferty pracy na budowach na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy.

Kazachstan ma liczącą niemal 6500 km długości granicę z Rosją. Etniczni Rosjanie stanowią 15 proc. mieszkańców kraju, zwłaszcza w regionach północnych. Oficjalnie Kazachstan jest jednym z najbliższych sojuszników Rosji i należy do forsowanych przez nią struktur integracyjnych na obszarze poradzieckim. Zarazem pod koniec sierpnia 2022 r. władze w Astanie zdecydowały o tymczasowym wstrzymaniu eksportu do Rosji broni, sprzętu wojskowego i innych towarów o przeznaczeniu militarnym.

NGO: w Rosji ruszył masowy werbunek na front kobiet z kolonii karnych W Rosji ruszył masowy werbunek na front kobiet z kolonii karnych - poinformowała założycielka niezależnej organizacji pozarządowej Ruś Siedząca Olga Romanowa, cytowana w czwartek przez serwis Możem Objasnit. Kobiety wyrażają bardzo dużą chęć pójścia na wojnę - oceniła Romanowa. Według niej do niedawna aktywnie werbowano na front kobiety z okupowanych ukraińskich terytoriów. Około 50 kobiet zwerbowano w kolonii karnej w mieście Śnieżne w okupowanej przez Rosję części Donbasu, kolejnych 100 więźniarek zabrano z kolonii na południu Rosji. Serwis Sota we wtorek podał, że ok. 30 więźniarek w kolonii w obwodzie lipieckim w europejskiej części Rosji zawarło kontrakt z rosyjskim resortem obrony. "W Lipiecku był właśnie masowy werbunek" - podkreśliła Romanowa. Zaznaczyła, że wkrótce będą pojawiać się informacje o pójściu na wojnę kobiet z innych kolonii. Według niej więźniarki są bardzo podatne na propagandę i chcą iść walczyć nawet w większej mierze niż mężczyźni. Romanowa, która stoi na czele organizacji broniącej praw więźniów, przekazała, że kobiety walczą w jednostkach szturmowych. Wiele z nich ma pseudonim "Wilczyca". Mieszkają razem z mężczyznami, ale walczą oddzielnie. "Teraz kobieta też może pójść walczyć na Ukrainę i uniknąć kary" - podkreśliła Romanowa. (PAP) ndz/ ap/

Z Kijowa Jakub Bawołek (PAP)

jbw/ ap/ ndz/ mal/