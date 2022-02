Ukraiński dowódca: Rosja przygotowuje zamachy w Donbasie, by wprowadzić "siły pokojowe"

fot. VALENTYN OGIRENKO / / Reuters

Wojsko i służby specjalne Rosji przygotowują zamachy terrorystyczne na części Donbasu kontrolowanej przez separatystów, by wykorzystać to jako powód do wprowadzenia na Ukrainę sił zbrojnych pod pozorem sił pokojowych - uważa naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

"Na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego rosyjscy kadrowi wojskowi i służby specjalne przygotowują zamachy terrorystyczne, których ofiarami mają być cywile" - napisał Załużny w mediach społecznościowych.

"Wróg chce wykorzystać to jako powód do oskarżenia Ukrainy i wprowadzenia regularnych jednostek sił zbrojnych Rosji pod pozorem +sił pokojowych+" - dodał dowódca.

Wśród planów przeciwnika - według ukraińskiego generała - jest podkładanie ładunków wybuchowych na mostach i drogach, którymi do Rosji wywożeni są cywile, a także podkładanie ładunków wybuchowych pod samochody, w budynkach mieszkalnych i obiektach publicznych.

Dowódca twierdzi, że przeciwnik "wykorzystuje przymusowe wywożenie cywilów, przede wszystkim kobiet i dzieci, by realizować swoje krwawe prowokacje".

Liderzy separatystów ogłosili w piątek wezwania do ewakuacji do Rosji ludności cywilnej z podległych im obszarów, powołując się na jakoby planowaną przez Ukrainę ofensywę w Donbasie. Armia ukraińska zaprzecza zaś, że planuje siłowe działania.

"Po raz kolejny oświadczamy, że Ukraina nie planuje żadnych ofensywnych działań w Donbasie" - zapewnił w sobotę Załużny.

Przemoc w Donbasie może być preludium do większych działań Rosji

Brytyjski premier Boris Johnson wyraził w sobotę obawę, iż eskalacja przemocy w regionie Donbasu na Ukrainie - za którą według Wielkiej Brytanii stoi Rosja - może być "preludium do większych działań" ze strony Moskwy.

Johnson mówił o tym w krótkiej wypowiedzi dla mediów po wystąpieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jak powiedział, nadal wierzy, że jest czas na dyplomatyczne rozwiązanie, ale zapytany, czy uważa, że rosyjski prezydent zdecydował się na inwazję na Ukrainę, Johnson odparł: "Myślę, że tylko jedna osoba naprawdę zna odpowiedź na to pytanie, a jest nią Władimir Putin. Mamy nadzieję, że prezydent Putin lepiej przemyśli to, co moim zdaniem będzie absolutnie szalonym, katastrofalnym przedsięwzięciem na Ukrainie".

Wcześniej w sobotę w swoim przemówieniu Johnson mówił, że konflikt zbrojny jest "coraz bardziej prawdopodobny" i przyznał, że groźba sankcji "może nie wystarczyć, by powstrzymać rosyjską agresję". Wskazał też, że jeśli Ukraina zostanie zaatakowana, będziemy świadkami "zniszczenia demokratycznego państwa", a "wstrząs odbije się echem na całym świecie".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska, z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

