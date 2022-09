Ukraińska ofensywa także na GPW. Dwucyfrowe wzrosty wschodnich spółek

fot. Dobra Kobra / / Shutterstock

Kursy ukraińskich spółek z GPW reagują wzrostami na doniesienia z frontu. Notowane w ostatnim czasie w okolicach rocznych minimów zaczęły poniedziałkową sesję od dwucyfrowych wzrostów.

Doniesienia o sukcesach ukraińskiej armii na wschodzie kraju m.in. w obwodzie charkowskim mają swoje odbicie na giełdzie w Warszawie. Kontrofensywa Ukrainy, wyzwalająca kolejne obszary okupowane przez Rosjan, sprzyja także kupującym na europejskich rynkach finansowych. Indeksy giełd bazowych notowane są na plusach, ale w kategoriach euforii można rozpatrywać to, co się dzieje na kursach ukraińskich spółek z GPW.

Wszystkie kursy ośmiu spółek tworzących narodowy indeks WIG-Ukraina, rozpoczęły poniedziałkowy handel od otwarcia się notowań luką wzrostową. Wiele z nich w dalszej części przyspieszyło wzrosty i w pierwszej godzinie sesji rosło w dwucyfrowym tempie.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja na największej spółce z portfela, czyli Kernelu, gdzie w pierwszych minutach wzrosty przekraczały 19,5 proc. , by następnie podaż ograniczyła ich skalę do ok. 5 proc. na koniec pierwszej godziny sesji, przy ponad 11 mln zł obrotu. Kernel w ostatnich dniach był notowany poniżej poziomu 20 zł za akcję. Minimum bessy to kurs 16,18 zł, ustanowiony w marcu 2022 r.

Najwięcej ok. godziny 10.00 rosły akcje Milkilandu (21,3 proc.), dalej był KSG Agro (19,5 proc.) oraz Agroton (13 proc.) i Astara (12,2 proc.). Wszystkie te spółki to przedstawiciele branży rolno-spożywczej, natomiast notowania CoalEnergy, zajmującego się wydobyciem węgla zostały wstrzymane ze względu na popyt. Przed zawieszeniem, wzrost ceny akcji przekraczał 38 proc., teoretyczny kurs otwarcia wynosił ponad 50 proc. Wzrosty komponentów WIG-Ukraina, były najmocniejsze w pierwszej fazie poniedziałkowego handlu na całej GPW.

To pierwsze tak wyraźne wzrosty kursów ukraińskich spółek od czasu lipcowych rozmów nt. odblokowania czarnomorskich portów w celu eksportu zboża. Wrażliwe na doniesienia z frontu kursy mają jednak tendencję do przereagowywania pozytywnych wiadomości. Poprzednie euforyczne sesje, zostawały wkrótce szybko korygowane, a kursy wracały do poziomów sprzed wzrostów. Wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów i perspektyw zakończenia konfliktu.

Siły ukraińskie odniosły ważne operacyjne zwycięstwo i odbiły prawie cały obwód charkowski. Wyzwolenie Iziumu pogrzebało ogłoszone przez Rosję plany zajęcia całego Donbasu. Nie zakończy to wojny, ale przechyliło szalę na korzyść Ukrainy – ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), cytowany przez PAP.

„Kontrofensywa w obwodzie charkowskim uderzyła w relacje Kremla z rosyjskim ministerstwem obrony, dodatkowo alienując Putina od wysokiej rangi dowódców wojskowych. Kreml ogłosił, że Putin przełożył swoje spotkanie z kierownictwem resortu i przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego” – zauważa ISW, oceniając to jako „dziwaczną decyzję w obliczu militarnego kryzysu operacyjnego i kryzysu przemysłu zbrojeniowego, z jakimi mierzy się Rosja, czytamy w komentarzu.

MKu