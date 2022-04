Ukraińscy uczniowie niepoliczalni. Nie wszyscy chcą iść do polskich szkół

fot. Mirosław Pieslak / / FORUM

W polskich szkołach znalazło się prawie 180 tys. uchodźców, w placówkach realizujących program ukraiński – tylko ok. 1,5 tys., nieliczni wybrali naukę zdalną w szkołach ukraińskich – wynika z sondy "Dziennika Gazety Prawnej".

"Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z 21 marca osoba sprawująca opiekę nad uczniem może złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty, w tym w systemie zdalnym. Wówczas taki uczeń nie podlega polskiemu obowiązkowi edukacji. Z sondy "DGP" wśród samorządów wynika, że na ten krok zdecydowali się nieliczni" – pisze w środę gazeta.

Do tej pory wpłynęło sześć oświadczeń — mówi "DGP" Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Dodaje, że do szkół i przedszkoli podległych miastu przyjęto ponad 1,2 tys. dzieci ukraińskich uchodźców. W innych miastach liczba oświadczeń jest również niewielka. I tak np.: Wrocław — 16, Bytom — 12, Ruda Śląska — 6, Chorzów i Tarnów — po 3, Gliwice i Puławy — po 1.

"Tylko dziewięć osób złożyło takie oświadczenie. W gminie jest ok. 700 osób z Ukrainy, do szkół i przedszkoli gminnych zapisano 210 dzieci i uczniów — dodaje Małgorzata Leśniewska z Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. I jako komentarz do tych danych cytuje wypowiedź jednej z dyrektorek, że szkoła nie ma ewidencji osób, które zamieszkują w jej obwodzie. Może jedynie "kontrolować" dzieci, które były w szkole i odeszły" – pisze dziennik.

Dodaje, że podobnie jest w Siedlcach, gdzie choć nie było zgłoszeń od opiekunów, pojawiły się przypadki, że dyrektorzy szkół, do których uczęszczały dzieci z Ukrainy, informowali wydział edukacji o rezygnacji z nauki uczniów w systemie polskim i przejściu na ukraińską edukację zdalną.

"W Katowicach wzór oświadczenia został przetłumaczony na język ukraiński. Druk można znaleźć w placówkach oświatowych i innych instytucjach, takich jak Pałac Młodzieży. Miasto informuje, że dotąd otrzymało trzy oświadczenia, a do tutejszych placówek oświatowych uczęszcza 2177 dzieci z Ukrainy. Jest też lista miast, do których nie wpłynęło ani jedno podanie. To m.in. Kołobrzeg, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz. Jak słyszymy, może to być wynikiem braku wiedzy na ten temat. MEiN twierdzi, że część dzieci kontynuuje naukę w trybie zdalnym, a sam minister Czarnek jako przykład wskazuje Bychawę w woj. lubelskim, gdzie wszystkie przebywające w tej miejscowości dzieci z Ukrainy uczą się na odległość. Nie zmienia to jednak tego, że są dzieci, które mogą pozostawać poza jakimkolwiek systemem. A w każdym razie nikt nie ma o tym pełnej wiedzy, w tym sam resort, który w odpowiedzi na nasze pytanie przyznaje: nie mamy takich danych" – pisze "DGP".

Przypomina, że w marcu z resortu edukacji płynęły sygnały, że do polskich szkół może trafić nawet 500 tys. uczniów. Teraz Mirosław Skórka ze Związku Ukraińców w Polsce szacuje, że to liczba tych, którzy mogą być poza systemem, szacowana na podstawie danych z przejść granicznych. (PAP)

