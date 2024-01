Ukraińcy zatrzymali nieuczciwych przedsiębiorców. Budżet państwa mógł stracić miliard hrywien

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała szajkę biznesmenów, którzy usiłowali oszukać budżet państwa na 1,3 mld hrywien (ok. 136 mln zł) z tytułu podatku VAT poprzez fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych - poinformowała w środę SBU na swojej stronie internetowej.

Organizatorem procederu był kijowski przedsiębiorca, który fikcyjnie zatrudniał w swoich firmach osoby niepełnosprawne. Miało mu to dać możliwość ubiegania się o ulgi podatkowe i otrzymywanie rekompensat od państwa. W wyniku działań operacyjnych zatrzymano przestępców, którzy próbowali wypłacić 1,3 mld hrywien z tytułu zwolnienia z podatku VAT, który był im oddawany z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W śledztwie ustalono, że herszt grupy przestępczej zaangażował do swojego procederu 15 kontrolowanych przez siebie przedsiębiorstw w obwodach kijowskim, winnickim i czerkaskim. Wyszukiwano osoby niepełnosprawne i zatrudniano je za symboliczną opłatą, w rzeczywistości jednak nie pojawiały się one w pracy i nie były w żaden sposób zaangażowane w działalność tych firm. Władzom zgłaszano jednak, że niepełnosprawni stanowili ponad połowę zatrudnionego personelu, co pozwalało ubiegać się o zwrot podatku VAT.

Dzięki reakcji SBU udało się zapobiec oszustwom finansowym i defraudacji środków budżetowych. Przeprowadzono 24 przeszukania w miejscach zamieszkania i pracy podejrzanych; zarekwirowano telefony komórkowe i komputery z dowodami nielegalnej działalności, dokumenty i projekty protokołów potwierdzające próby nielegalnego zwrotu podatku VAT.

Obecnie toczy się śledztwo i rozstrzygana jest kwestia zastosowania środka zapobiegawczego - przekazała SBU i dodała, że głównemu podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia.(PAP)

