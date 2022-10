Ukraińcy wydali w Polsce w I półroczu dwa razy więcej niż rok wcześniej

fot. Grażyna Myślińska / / FORUM

Ukraińcy zostawili w sklepach i na usługi w pierwszym półroczu tego roku 2,1 mld zł, dwa razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej i o 24 proc. więcej niż w tym samym okresie pandemicznego 2020 roku - poinformował w komunikacie prasowym Personnel Service.

"W wydatkach Ukraińców notowanych w okresie od stycznia do marca już przebijał się efekt wojny i zwiększonych przekroczeń granicy. Teraz ten trend się utrwalił i o ile nie dojdzie do jakiegoś przewrotu w wojnie, to pewnie te wydatki w kolejnych kwartałach będą utrzymywały się na wysokim poziomie. To oznacza, że możemy wrócić do wyników wydatków Ukraińców notowanych jeszcze przed pandemią. Wtedy co kwartał nasi wschodni sąsiedzi wydawali w Polsce średnio 2 mld zł. Teraz jest to nieco mniej, bo 1,4 mld zł, ale warto podkreślić, że ostatnio taki odczyt widzieliśmy w pierwszym kwartale 2020 roku, zatem ponad dwa lata temu" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Jak wskazano, przed wybuchem pandemii, w latach 2017-2019 Ukraińcy w pierwszym półroczu roku zostawiali w Polsce od 3,2 mld zł do nawet 3,6 mld zł. W 2020 roku ten wynik spadł do 1,7 mld zł, a w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły 1 mld zł.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w pierwszym półroczu tego roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 73,8 mln razy. To o 62 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Ukraińcy w pierwszym kwartale przekroczyli granicę z Polską 8,1 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 3,3 mln razy.

W wyniku wybuchu wojny w Ukrainie, według danych Straży Granicznej, granicę z Polską przekroczyło ponad 6,6 mln osób.

Jak podano w komunikacie, ogółem cudzoziemcy w pierwszym półroczu 2022 r. wydali w Polsce 16,5 mld zł, czyli o 77,4 proc. więcej rok do roku, kiedy te wydatki były na poziomie 9,3 mld zł. W okresie styczeń-marzec cudzoziemcy zostawili w Polsce 6,5 mld zł, podczas gdy w okresie kwiecień-czerwiec 10 mld zł.

"Patrząc na to, kto wydawał w naszym kraju najwięcej, to w drugim kwartale 2022 roku największy udział miały wydatki przekraczających granicę z: Niemcami (4,3 mld zł), następnie z Ukrainą (1,4 mld zł), Czechami (1,1 mld zł), Słowacją (675 mln zł), Litwą (367 mln zł) oraz Białorusią (224 mln zł)" - napisano w komunikacie Personnel Service.

Personnel Service działa w branży HR. Główne obszary działania to rekrutacje pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcing, praca tymczasowa, a także rekrutacje stałe i specjalistyczne dla branż IT i medycyna. (PAP Biznes)

pel/ gor/