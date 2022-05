Ukraińcy stali się szansą dla polskich sklepów. Zapełnią braki kadrowe?

fot. Bodnar Taras / / Shutterstock

Kiedy ruch w centrach handlowych mocno spadł z powodu pandemii, z pomocą ruszyli uchodźcy. Ukraińcy stanowią już ponad 7 proc. gości galerii – informuje w środę "Rzeczpospolita".

Dziennik przypomina, że "od ataku Rosji na Ukrainę do Polski wjechało ok. 3,3 mln uchodźców z napadniętego kraju".

"To zmienia gruntownie sytuację w wielu sektorach gospodarki. Handel najszybciej odczuł ten napływ – w wielu miastach zaczęła się znacząco zwiększać sprzedaż, zwłaszcza żywności i produktów chemicznych, ale to dopiero początek i ten efekt pojawi się w innych kategoriach produktów" – zauważa.

Jak czytamy, "zmiany widać także w centrach handlowych, co potwierdza analiza firmy Selectivv, dokonana dla +Rzeczpospolitej+ na podstawie ruchu telefonów komórkowych". "Wynika z niej, że kwietniu średnio ponad 7 proc. osób w centrach handlowych stanowili Ukraińcy, ale wśród analizowanych obiektów były też takie z dwucyfrowym wynikiem. W przypadku każdego obiektu liczba ukraińskich gości rośnie z miesiąca na miesiąc" – informuje gazeta.

"Długoterminowo zachowania te będą się zmieniać wraz z długością pobytu w Polsce, na co należy się już teraz przygotować. W związku z tym rekomendujemy prowadzenie już teraz działań komunikacyjnych przez galerie handlowe tak, aby trafiła do tej potencjalnie dużej grupy odbiorców" – mówi Marcin Augustyniak, dyrektor z Selectivv. "Z danych firmy wynika, że wśród uchodźców zdecydowanie przeważają osoby młode, ponad 60 proc. ma mniej niż 20 lat. Dla centrów handlowych nowa grupa klientów to szansa, bo nadal odczuwają skutki pandemii" – podkreśla dziennik. (PAP)

dap/ joz/