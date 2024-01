Ukraińcy raczej nie zabiorą Polakom pracy. Ale pomoc dla uchodźców powinna się skończyć

Dziś mija 700 dni od de facto drugiej agresji Rosji na Ukrainę. To dobra okazja do kilku przemyśleń o roli uchodźców w polskiej gospodarce i społeczeństwie. Im dłużej trwa wojna, tym większy odsetek Polaków ma negatywny stosunek do Ukraińców.

fot. Krzysztof Zatycki / / FORUM

24 lutego 2022 roku świat obiegły informacje, że rosyjskie wojska przekroczyły ukraińską granicę i ruszyły na Kijów. Początkowe sukcesy i szybkie tempo rosyjskiej ofensywy poskutkowały falą uchodźców wojennych. Napływ ponad miliona Ukraińców odbił się na polskiej gospodarce i społeczeństwie.

Co piąty Polak (22 proc.) ma negatywny stosunek do Ukraińców - wynika z opublikowanego w końcówce 2023 r. „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. To o 8 pkt proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania (z marca 2023 r.).

Od 24 lutego 2022 roku odnotowano 18,7 mln przekroczeń granicy w stronę polską i 16,8 mln przekroczeń w stronę ukraińską. Pomimo kolejnych ataków rakietowych na Ukrainę saldo stabilne i wynosi wciąż ok. 1,85 mln - wylicza na portalu X (d. Twitter) Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w PIE.

Dziś mija 700 dni od agresji🇷🇺na🇺🇦



Poniżej🧵(1/9) z updatem danych migracyjnych i z #rynekpracy:

▶️w stronę🇵🇱odnotowano 18,7 mln przekroczeń granicy

▶️w stronę 🇺🇦odnotowano 16,8 mln przekroczeń

▶️pomimo kolejnych ataków rakietowych na 🇺🇦saldo stabilne i wynosi wciąż ok.1,85 mln pic.twitter.com/6EnTZuc9xn — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) January 24, 2024

Dokładna liczba ukraińskich uchodźców w Polsce jest trudna do oszacowania, bowiem na dalszych granicach nie ma kontroli - zgodnie z postanowieniami z Schengen. Z szacunków wynika jednak, że realnie uchodźców w Polsce zostało mniej niż milion. Liderem są Niemcy - obecnie tam przebywa najwięcej uchodźców z Ukrainy.

Ukraińcy na polskim rynku pracy

Według zestawienia OECD poziom aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy w Polsce jest najwyższy z analizowanych krajów Europejskich. W 2022 roku wyniósł 65% dla osób w weku produkcyjnym - odnotowuje Kubisiak.

Sytuacja zupełnie inaczej wygląda w Niemczech. Z danych Federalnej Agencji Pracy wynika, że tylko 19 proc. spośród przebywających w Niemczech ukraińskich uchodźców w wieku 18-64 lat jest obecnie zatrudnionych. Dlatego też pojawiają się głosy, by obniżyć zasiłki dla uchodźców z Ukrainy.

Natomiast z badań Personal Service wynika, że większość badanych (69 proc.) nie obawia się utraty pracy na rzecz Ukraińców. Przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów, którzy liczą się z możliwością, że obywatele Ukrainy mogą zabrać im zatrudnienie. Obawy są największe w najmłodszych grupach wiekowych – 17 proc. wśród osób w wieku 18-24 lat i 15 proc. w grupie 25-34 lat. To zjawisko może być związane z intensywną konkurencją o zatrudnienie wśród młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Co jednak ważne, rosną obawy Polaków związane z obywatelami Ukrainy na polskim rynku pracy w kontekście tempa wzrostu wynagrodzeń. 40 proc. respondentów obawia się, że napływ pracowników z Ukrainy może je obniżyć, w porównaniu do 32 proc. osób, które nie podzielają tych obaw - czytamy w opracowaniu Personal Service.

Coraz gorsze nastawienie do uchodźców z Ukrainy

Wracając jednak do danych Personnel Service, pogorszenie nastawienia do Ukraińców to konsekwencja kilku czynników, w tym m.in. przedłużającej się wojny i pomocy, a także wyzwań makroekonomicznych, takich jak wysoka inflacja.

Wraz z upływem czasu entuzjazm naszych rodaków zaczął maleć, zwłaszcza że jednocześnie Polacy musieli mierzyć się z wysoką dynamiką sytuacji gospodarczej w kraju, w tym inflacją czy wysokimi stopami procentowymi. Zwiększone koszty życia, a także obawy dotyczące własnej sytuacji finansowej, odbiły się na stosunku do Ukraińców. Mocniej dostrzegamy w nich konkurencję na rynku pracy i obawiamy się ich wpływu na tempo wzrostu wynagrodzeń. Jednak od razu warto podkreślić, że w przypadku zabierania pracy dotyczy to mniejszości naszego społeczeństwa. Mamy bowiem świadomość, że Ukraińcy głównie wypełniają luki tam, gdzie o pracowników jest trudno - mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

IBRiS jeszcze w ubiegłym roku zapytał respondentów, czy Polska powinna wydłużyć czas obowiązywania przepisów o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Większość pytanych była przeciwna przedłużeniu pomocy. Spada także odsetek Polaków popierających przyjmowanie uchodźców z Ukrainy.

Pomoc dla Ukraińców przedłużona, dzieci poza kontrolą

Dzięki specustawie z marca 2022 r. Ukraińcy otrzymali w Polsce prawo pobytu na zasadach równych obywatelom krajów UE - pełen dostęp do edukacji, systemu zdrowia i rynku pracy. Rząd zagwarantował coś więcej - wyżywienie i zakwaterowanie, świadczenia 500+, jednorazową pomoc w wysokości 300 zł oraz 12 tys. zł na nowo narodzone dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. Jak ostatnio informowano, pomoc dla uchodźców ma zostać wydłużona do końca września 2024 roku.

Wiele kontrowersji budzi fakt, że uchodźcy z Ukrainy często do siebie wracają - na święta, na tydzień spotkania z rodziną czy też z innych powodów. Przepisy migracyjne zaostrzyła Norwegia. "Jeśli Ukraińcy podróżują między Norwegią w tę i z powrotem oznacza to, że nie potrzebują już ochrony" - podkreśliła w komunikacie norweska minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl.

Według danych z października 2023 roku, od 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał wypłatę ponad 18 tys. świadczeń 500+ dla obywateli Ukrainy. Powodem był wyjazd pobierających świadczenia z Polski na ponad miesiąc. Ciekawy jest też inny fakt - w Polsce przebywa około 300 tys. ukraińskich dzieci. Ponad połowa (53 proc.) z nich jest poza systemem szkolnym. "Nie wiemy, co dzieje się" - wynika z raportu "Uczniowie uchodźcy w polskim systemie edukacji. Co mówią nowe dane?" autorstwa Centrum Edukacji Obywatelskiej.

- Zmiany są bardzo potrzebne. Długodystansowa finansowa pomoc państwa powinna iść wyłącznie wobec osób chorych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, głównie ze wschodu Ukrainy – mówi Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej, cytowana przez "Rzeczpospolitą".