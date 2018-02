Ukraińcy nie są już w stanie sprostać zapotrzebowaniu na pracowników w Polsce

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tylko w ubiegłym roku zarejestrowano 1,8 mln oświadczeń i 234 tys. zezwoleń na zatrudnienie obcokrajowców. 82 proc. zezwoleń i 94 proc. oświadczeń wydano dla obywateli Ukrainy, którzy zatrudniani są najczęściej.

Sąsiedzi ze wschodu nie są już jednak w stanie wypełnić luki na naszym rynku pracy - mówi IAR prezes zarządu Budimex SA Dariusz Blicher. Dodaje, że w budownictwie zatrudnionych jest obecnie 120 tys. pracowników zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy i Białorusi. Część firm budowlanych, które wcześniej zatrudniały obywateli Ukrainy, jest zmuszonych sięgać po pracowników z odleglejszych miejsc, jak chociażby z Wietnamu, Indii czy Pakistanu. Wielu Ukraińców bowiem potraktowało Polskę jako przystanek przesiadkowy w drodze na zachód - podkreśla prezes Blicher.

Według prezesa Związku Zawodowego Ukraińców w Polsce Jurija Kariagina, powołującego się na dane ukraińskiego Instytutu Demografii, w Polsce legalnie pracuje obecnie 800 tys. obywateli Ukrainy. Ilu zatrudnionych jest nielegalnie, nie wiadomo. - Ze względu na bliskość kulturową polskim firmom zależy na pracownikach zza naszej wschodniej granicy. Skoro tak, to Polska powinna stworzyć zachęty dla zatrzymywania ich właśnie tutaj - mówi Kariagin. Postuluje, by umowy o pracę przygotowywane były w dwóch językach po to, by obywatele Ukrainy rozumieli co podpisują.

- Poza tym niezbędne jest pamiętanie o przeprowadzeniu dla zatrudnianych szkoleń BHP, a także stworzenie we wszystkich województwach punktów informacyjnych dla obywateli Ukrainy - dodaje. Wyjaśnia, że pracodawcy w Polsce nie zawsze są uczciwi i zdarzają się skargi dotyczące niewypłacenia należnego wynagrodzenia. Tylko w ubiegłym roku dzięki pomocy związku udało się odzyskać od pracodawców 300 tys. zł należnych pracownikom z Ukrainy wynagrodzeń - wyjaśnił Kariagin.

Jak wynika z ostatniego, przeprowadzonego na zlecenie resortu rodziny i pracy, ogólnopolskiego badania "Barometr zawodów", deficyt pracowników dotyka szczególnie nie tylko branży budowlanej, ale też transportowo-spedycyjnej, gastronomicznej, przetwórczej oraz opieki zdrowotnej

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR) Elżbieta Łukowska/kano