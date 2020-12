Ukraińcy mimo pandemii zadowoleni z pracy w Polsce. Doceniają zarobki

fot. Mykola Churpita / Shutterstock

Pandemia nie obniżyła nastrojów Ukraińców pracujących w Polsce. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Otto Work Force 78 proc. obywateli tego kraju deklaruje satysfakcję z pracy, co oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Ukraińcy doceniają pracę w Polsce. Dla 71 proc. główną motywacją do podjęcia zatrudnienia w kraju były wyższe zarobki. Na podstawie badań Otto Work Force można było zauważyć, że od 2017 roku trwała tendencja spadkowa badania satysfakcji z pracy - wtedy ten wskaźnik osiągnął maksimum (94 proc.).

– Pandemia Covid-19 sprawiła, że sytuacja na rynku pracy w 2020 roku zmieniała się bardzo dynamicznie, a wiele osób, szczególnie podczas pierwszej fali, straciło pracę. Trudna sytuacja na rynku pracy na Ukrainie sprawiła, że Ukraińcy mocniej docenili zatrudnienie w Polsce, a ich poziom zadowolenia z pracy wzrósł względem 2019 roku. Na początku pandemii wielu Ukraińców wróciło do ojczyzny z powodu utraty pracy czy troski o rodzinę, ale już kilka tygodni później aż 70% z nich deklarowało chęć powrotu do Polski. Także polscy pracodawcy czekali na obywateli Ukrainy z otwartymi ramionami, bo choć bezrobocie w Polsce nieznacznie się zwiększyło, to firmy nadal zabiegają o pracowników ze wschodu – komentuje Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Pracownicy z Ukrainy najbardziej zadowoleni są z relacji ze współpracownikami. Wysoko oceniają również warunki pracy oraz stosunek Polaków do imigrantów. Na minus oceniane są możliwości rozwoju zawodowego. W porównaniu z ubiegłym roku grupa niezadowolonych z tego powodu wzrosła z 35 do 40 proc.

Co spowodowało, że mimo pandemii zdecydowali się pracować w Polsce? Dla 71 proc. były to wyższe zarobki, dla 32 proc. lepsza sytuacja gospodarcza, dla 31 proc. brak zajęcia na Ukrainie, a dla 20 proc. - łatwiejsze zdobycie pracy. Tylko 5 proc. ocenia, że w Polsce była lepsza opieka medyczna, a 7 proc. - przez wzgląd na większe bezpieczeństwo.

WS