WIELKA BRYTANIA Płace rosną w rekordowym tempie i doganiają inflację W okresie od kwietnia do czerwca włącznie płace w Wielkiej Brytanii wzrosły o 7,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku, co jest najszybszym wzrostem od 2001 roku, od kiedy prowadzone są porównywalne statystyki - podał we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS.