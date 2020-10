Ukraina: znów rekord zakażeń koronawirusem

fot. GLEB GARANICH / Reuters

Na Ukrainie we wtorek potwierdzono 4753 zakażenia koronawirusem, a 2569 osób wyzdrowiało - to najwyższe dobowe bilanse od początku epidemii. 77 kolejnych chorych na Covid-19 zmarło, a 730 osób hospitalizowano - poinformował w środę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

W kraju przeprowadzono we wtorek ok. 59 tys. testów, a najwięcej infekcji potwierdzono w obwodzie charkowskim - 685.

Główny lekarz sanitarny kraju Wiktor Laszko podkreślił w rozmowie z portalem RBK-Ukraina, że w kraju nie są obserwowane fale zakażeń koronawirusem, tak jak na przykład w Niemczech, czy we Francji, natomiast odnotowywany jest stały wzrost liczby infekcji. Zapewnił, że system opieki zdrowotnej radzi sobie z sytuacją.

Źródło RBK-Ukraina w rządzie stwierdziło, że na razie nie jest planowane wprowadzenie ponownej blokady kraju, a władze przygotowują się do dalszego wzrostu zachorowań. Inne źródło twierdzi, że możliwe jest zaostrzenie restrykcji, jednak dopiero po zaplanowanych na 25 października wyborach lokalnych.

W poniedziałek Stepanow ostrzegł, że w przypadku zapełnienia miejsc w szpitalach do poziomu 60 proc. resort będzie opowiadał się za zaostrzeniem ograniczeń w całym kraju. Obecnie, do 31 października, trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 239 337 osób, zmarło 4597 chorych, a wyzdrowiało 105 970 pacjentów. W kraju jest obecnie 128 770 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ ap/