Ukraina zniosła kontrole celne na granicy z Mołdawią. Tak chcą usprawnić transport towarów

Władze Ukrainy zobowiązały się znieść kontrole celne na granicy z Mołdawią, aby usprawnić kolejowy transport towarowy z tym krajem - podały w piątek kiszyniowskie media w oparciu o porozumienie rządów obu państw.

Z dokumentu, do którego dostęp miał m.in. portal Infotag wynika, że ukraińskie służby graniczne, aby usprawnić towarowy transport koleją podjęły decyzję o zniesieniu kontroli celnych w punkcie granicznym pomiędzy ukraińskim miastem Reni a mołdawską miejscowością Giurgiulesti.

Nowe przepisy będą obowiązywały na podstawie parafowanego w czwartek przez rządy Ukrainy i Mołdawii protokołu do umowy z 20 marca 1993 roku o transporcie kolejowym pomiędzy oboma krajami.

Według rządu Dorina Receana zmiana pozwoli na “skrócenie czasu transportu towarów” do zespołu portowego Giurgiulesti u ujścia Prutu do Dunaju, a także do Rumunii. W konsekwencji, jak spodziewają się władze Mołdawii, dojdzie do spadku finalnego kosztu transportowanych w obu kierunkach towarów.

“Jednocześnie zmianie ulegną łańcuchy logistyczne poprzez przekierowanie transportu towarów z dróg na linie kolejowe. W rezultacie nastąpi spadek obciążenia krajowych dróg publicznych” - poinformował rząd Mołdawii. (PAP)

