Ukraina w UE. Padł realny termin przystąpienia do Wspólnoty

Minister ds. UE: Mamy nadzieję, że negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią zostaną otwarte do końca roku Mamy nadzieję, że do końca roku otwarte zostaną negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią; w głęboko rozumianym interesie Polski jest to, by Unia Europejska powiększała się - powiedział we wtorek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.