Ukraina w NATO? Węgry rzucają kłody pod nogi

NATO skupia się teraz na dostarczaniu niezbędnej pomocy Ukrainie, by była w stanie odbić swoje terytorium i przetrwać jako państwo, ale Sojusz musi też zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo w perspektywie długoterminowej, po zakończeniu wojny z Rosją - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w czwartek po spotkaniu szefów MSZ państw NATO w Oslo.

"Kiedy wojna się skończy musimy być pewni, że mamy plan, by zapewnić, że to nie będzie przerwa w działaniach Rosji przeciwko Ukrainie (...), musimy zatrzymać to błędne koło agresji przeciwko Ukrainie (...), musimy mieć wiarygodne plany gwarantujące bezpieczeństwo Ukrainy w przyszłości" - oświadczył Stoltenberg na konferencji prasowej po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jak zbliżyć Ukrainę do NATO, w którym jest miejsce tego państwa - podkreślił sekretarz generalny Sojuszu. Wszyscy członkowie NATO zgadzają się, że drzwi Sojuszu pozostają otwarte, że Ukraina zostanie członkiem tej organizacji, a Rosja nie ma w tej sprawie prawa weta - zapewnił.

Planujemy wieloletni program wsparcia, który pomoże w odbudowie ukraińskiego sektora zbrojeniowego i bezpieczeństwa oraz przejściu wojska z postsowieckich doktryn, wyposażenia i standardów szkoleniowych do poziomu pełnej kompatybilności z NATO - zaznaczył Stoltenberg.

Dyskutowaliśmy też o przekształceniu Komisji NATO-Ukraina w Radę NATO-Ukraina, co byłoby poważnym krokiem w ustanowieniu forum, na którym obie strony występowałyby jako równoważni partnerzy - dodał.

Te długoterminowe zaangażowanie NATO na rzecz Ukrainy jest ważne, ponieważ pokaże Putinowi, że demokracja jest w stanie bronić swojej wolności i swoich wartości - akcentował Stoltenberg.

Szef NATO zaznaczył jednocześnie, że podczas czwartkowego spotkania w Oslo nie zapadły konkretne decyzje. Rozmowy ministrów miały nieformalny charakter, w ramach konsultacji przed szczytem NATO 11-12 lipca w Wilnie.

adj/ ap/