Ukraina sprzedała obligacje wojenne

Ukraina sprzedała inwestorom obligacje wojenne za 8,14 mld hrywien - poinformowało tamtejsze ministerstwo finansów.

We wtorek Ukraina uplasowała na rynku obligacje wojenne 2-miesięczne oraz roczne. Średnia rentowność pierwszych papierów wyniosła 10 proc., a drugich - 11 proc. Ze sprzedaży pozyskano odpowiednio 20,8 mln UAH i 8,122 mld UAH.

The Ministry of Finance has placed military bonds worth UAH 8.1 billion.



