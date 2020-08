Ukraina: rekord zakażeń koronawirusem

Włochy: w szkołach 2,5 mln nowych ławek i 11 mln masek dziennie

Potrzeby szkół we Włoszech w związku z rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu to 2, 5 miliona nowych ławek, 2 miliony testów dla nauczycieli i personelu oraz 11 mln maseczek i 50 tysięcy litrów żelu do rąk dziennie - podano na miesiąc przed wznowieniem nauki.