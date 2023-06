Ukraina przeprowadziła dwie kluczowe akcje sabotażowe. Wysadzono ważny most i linię kolejową

Ukraina w niedzielę przeprowadziła dwie kluczowe akcje sabotażowe daleko za liniami wroga. W Jakymiwce wysadzono w powietrze most kolejowy, zatrzymując transport między Krymem a Zaporożem, wysadzona została też jedyna linia kolejowa prowadząca do mostu krymskiego w rejonie krimowskim, poinformował portal Visegrad24.

fot. TOBY MELVILLE / / Reuters / Forum

Portal Visegrad24 powołuje się na własne źródła tych informacji.

Na Twitterze pojawiają się informacje potwierdzające realizację działań sabotażowych z lokalizacją miejsc wysadzenia mostu i torów kolejowych.

Ukrinform poinformował w niedzielę wieczorem, że wojsko ukraińskie wyzwoliło kolejną osadę w obwodzie donieckim – Makarivkę.

Siły obronne uwolniły osadę Makarivka w obwodzie donieckim od rosyjskich najeźdźców, poinformowała na Telegramie wiceminister obrony Hanna Malar. „Błahodatne i Makarivka zostały wyzwolone” – napisała Hanna Malar.

O wyzwoleniu miejscowości Błahodatne w obwodzie donieckim poinformowały w niedzielę przed południem ukraińskie portale informacyjne, powołując się na komunikat 68. samodzielnej brygady im. Ołeksy Dowbusza sił zbrojnych Ukrainy.

Ukrinform poinformował również o zbliżeniu się sił ukraińskich do Awdijiwki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

ISW: Ukraińcy wyzwolili kilka miejscowości, ale zbyt wcześnie, by mówić o przełomie na froncie

Siłom ukraińskim udało się wyzwolić kilka miejscowości, jednak na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o przełomie w trwającej kontrofensywie – ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Rosyjskie źródła próbują umniejszać ukraińskie sukcesy, by nie przyznać, że doszło do przerwania linii obrony.

Wojska ukraińskie prowadziły 10 i 11 czerwca operacje kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu i mają zdobycze terytorialne – pisze ISW.

Armia Ukrainy prowadziła m.in. działania w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim, a geolokacja nagrań wideo i rosyjskie źródła potwierdzają, że udało im się wyzwolić szereg miejscowości w wyniku ataków w rejonie Wełykiej Nowosyłki. Ukraińskie źródła powiadomiły o wyzwoleniu miejscowości Makariwka, Neskuczne, Błahodatne, Storożewe i Nowodariwka.

Lokalne zdobycze terytorialne Ukraińcy mieli także w walkach na południowy zachód od miejscowości Orichiw w obwodzie zaporoskim.

Źródła rosyjskie, tzw. blogerzy wojskowi, potwierdzają ukraińskie postępy, jednak próbują umniejszać ich znaczenie m.in. twierdząc, że walki toczyły się w „szarych strefach” i na terenach „spornych”, które nie były wcześniej w pełni kontrolowane przez rosyjskie wojska.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiadomiła, że armia rosyjska przerzuca swoje najbardziej zdatne do walki formacje z obwodu chersońskiego na kierunek Bachmutu i do obwodu zaporoskiego. Według strony ukraińskiej wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze miało na celu skrócenie rosyjskich linii obrony w obwodzie chersońskim i umożliwić przerzucenie wojsk stamtąd na inne odcinki frontu. (PAP)

rsp/ ap/