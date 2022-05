Ukraina przedłużyła zwolnienie z opłat celnych na sprowadzane auta osobowe

fot. lumen-digital / /

Strona ukraińska przedłużyła o kolejny miesiąc termin obowiązywania zwolnienia z opłat celnych samochodów sprowadzanych na Ukrainę - poinformował we wtorek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Dodał, że kolejki na przejściach w regionie zmniejszyły się.

„Strona ukraińska przedłużyła o kolejny miesiąc, tj. do 25 czerwca termin obowiązywania zwolnienia z opłat celnych samochodów osobowych sprowadzanych na Ukrainę” – poinformował we wtorek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

W związku ze wcześniejszą zmianą przepisów prawnych w Ukrainie, od 6 kwietnia zniesiono opłaty celne na importowane samochody - cło importowe, akcyzę i VAT. Zgodnie z decyzją strony ukraińskiej odprawa aut osobowych sprowadzanych na Ukrainę z terenu Unii Europejskiej jest możliwa na dwóch przejściach granicznych - w Zosinie (Lubelskie) i w Budomierzu (Podkarpackie).

Jak przekazał rzecznik, kolejki na polsko ukraińskich przejściach w regionie zmniejszyły się w porównaniu do poprzednich dni. „We wtorek do odprawy samochodów osobowych w tranzycie czeka w Zosinie 30 pojazdów, co oznacza jedną godzinę oczekiwania. W ciągu nocnej zmiany odprawiono 317 pojazdów” – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Jak wyjaśnił, odprawa sprowadzanych aut osobowych na Ukrainę możliwa jest też na przejściu w Dorohusku pod warunkiem, że wcześniej kierowcy zarejestrują się przez internet w systemie ukraińskim.

„Czekają oni na przekroczenie granicy w kolejce samochodów osobowych. Obecnie znajduje się w niej łącznie 450 pojazdów. Szacowany czas oczekiwania wynosi 8 godzin. W ciągu ostatniej zmiany odprawiono 537 pojazdów. W tej kolejce mogą ustawiać się również kierowcy przewożący na lawecie do dwóch samochodów” – dodał rzecznik.

Natomiast lawety z większą liczbą sprowadzanych samochodów ustawiają się w Dorohusku w kolejce towarowej, razem z ciężarówkami. „Na wyjeździe z Polski oczekuje obecnie w kolejce towarowej łącznie ok. 350 pojazdów, tj. 13 godzin oczekiwania. W ciągu nocnej zmiany odprawiono 304 pojazdy” – przekazał Michał Deruś. (PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk

