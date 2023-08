Najpierw Starlink, teraz Satcube. Szwedzi wyślą Ukrainie satelitarne terminale internetowe

CNN: rośnie pesymizm zachodnich partnerów co do szans ukraińskiej ofensywy Szanse na dokonanie przez Ukraińców postępów, które zmienią układ sił w konflikcie, są skrajnie niewielkie, a niektórzy na Zachodzie wywierają presję na Ukrainę, by zaczęła negocjacje z Rosją - podaje we wtorek CNN, powołując się na zachodniego dyplomatę.