"Ukraina odbiła fragment terytorium okupowanego od 2014 roku"

Reuters: Rosja umorzyła sprawę przeciw grupie Wagnera, najemnicy szykują się do przekazania broni Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa umorzyła sprawę karną przeciwko zbrojnej najemniczej Grupie Wagnera, a członkowie grupy szykują się do przekazania ciężkiej broni ministerstwu obrony – poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na rosyjskie źródła.