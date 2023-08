Ukraina nie zostanie zaproszona na szczyt G20 w Delhi

Premier Sanchez ogłosił gotowość utworzenia nowego rządu. Choć to centroprawica wygrała wybory Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił w środę gotowość do utworzenia nowego rządu, trzeciego swojego gabinetu. Miałby on powstać dzięki poparciu kierowanych przez niego socjalistów (PSOE) przez inne ugrupowania lewicy oraz separatystów z Katalonii i Kraju Basków.