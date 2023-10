Ukraina może być interesującym rynkiem dla Budimeksu, ale w dłuższej perspektywie

Ukraina może być interesującym rynkiem dla Budimeksu w dłuższej perspektywie, ale konieczna jest transparentność i bezpieczeństwo na tym rynku – ocenił członek zarządu Cezary Łysenko podczas konferencji.

/ Budimex

"W dłuższej perspektywie Ukraina to interesujący rynek. Budimex się do tego przygotowuje (…), ale w dłuższej perspektywie, a nie roku, czy dwóch” – powiedział członek zarządu.

Wyjaśnił, że istotne w działalności dla grupy są transparentność i bezpieczeństwo.

"W tym aspekcie oczekujemy, że rynek ukraiński się zmieni jeśli chodzi o transparentność (…), a bezpieczeństwo ludzi i firmy to kwestia zakończenia działań wojennych – to dwa warunki, by Budimex mógł zaistnieć na rynku ukraińskim” – powiedział Łysenko.

Przeczytaj także Budimex pokazał wyniki za III kw. Lepsze od oczekiwań rynku

"Rozmowy cały czas trwają. Mamy rękę na pulsie, ale te warunki muszą być spełnione” – dodał.

W raporcie za trzeci kwartał Budimex podał, że w 2023 r. rozpoczął działalność operacyjną w ramach trzech nowych oddziałów zagranicznych, zlokalizowanych na Słowacji (w ramach tego przedsięwzięcia realizowany jest kontrakt na budowę autostrady D1 Bratysława-Triblavina), w Czechach (gdzie uczestniczy w postępowaniach przetargowych na realizację kontraktów budowlanych w obszarach infrastruktury drogowej i kolejowej), a także na Łotwie (celem jest uczestnictwo w realizacji kontraktów kolejowych). (PAP Biznes)

doa/ osz/