Ukraina i Mołdawia wybudują na Dniestrze most długości ponad 1400 metrów

UE prawie podwaja pomoc finansową dla Mołdawii - łącznie 295 mln euro Rada UE - czyli państwa członkowskie - podjęła we wtorek decyzję, by niemal podwoić kwotę pomocy finansowej dla Mołdawii, której zgodziła się udzielić rok temu. W kwietniu 2022 r. Rada przyjęła przepisy, które umożliwiają UE przekazanie pomocy finansowej dla Mołdawii w wysokości 150 mln euro. We wtorek kwota ta została zwiększona o 145 mln euro, co oznacza, że łącznie dla Mołdawii będzie dostępne 295 mln euro.