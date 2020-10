Ukraina: drogi i seriale za pieniądze z funduszu Covid-19

W Niemczech spadła stopa bezrobocia

Średnia liczba osób pozbawionych pracy wynosiła w Niemczech w październiku 2,76 mln, czyli o 87 tys. mniej niż we wrześniu. Oznacza to spadek stopy bezrobocia o 0,2 pkt proc., do 6,0 proc. - poinformowała w czwartek Federalna Agencja Pracy (BA) z siedzibą w Norymberdze.